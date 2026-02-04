Lanzaron una colecta de sangre para fortalecer los bancos de San Juan

Durante el mes de febrero, el Ministerio de Salud llevará adelante una nueva serie de colectas de sangre en distintos puntos de la provincia con el objetivo de fortalecer el stock provincial y garantizar la atención de pacientes que requieren transfusiones por emergencias, cirugías y tratamientos médicos. Las campañas son coordinadas por el Instituto Provincial de Hemoterapia (IPHEM) y forman parte de una estrategia sostenida para asegurar el abastecimiento del sistema sanitario.

Desde la cartera sanitaria convocaron a la comunidad a sumarse a estas jornadas solidarias y recordaron que la donación de sangre es un acto voluntario, seguro y esencial para salvar vidas. En ese sentido, destacaron que el stock del banco de sangre depende exclusivamente del compromiso de personas donantes y de la donación regular y desinteresada.

Las autoridades señalaron que cada colecta resulta fundamental para cubrir la demanda de los hospitales de la provincia y sostener la provisión de componentes sanguíneos durante todo el año. Por ello, durante febrero se realizarán jornadas de donación en los departamentos Capital, Jáchal e Iglesia, en horarios matutinos y en espacios accesibles para la comunidad.

El cronograma comenzará el sábado 7 de febrero, de 8 a 12 horas, en la Iglesia Universal del Reino de Dios, ubicada en avenida Rioja Sur 346, en Capital. Continuará el martes 10 de febrero, de 8:30 a 12 horas, en el Hospital San Roque de Jáchal, sobre Ruta Nacional 150. La última jornada será el jueves 12 de febrero, también de 8:30 a 12 horas, en el Hospital Dr. Tomás Perón, en Rodeo, departamento Iglesia, con acceso por calle Santo Domingo.