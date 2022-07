IPV y un ultimátum a morosos: cuántos están a punto de ir a Veraz

No obstante, un grupo que no hizo ningún trámite, que son unas 2000 personas, ingresarían a Veraz si no muestran voluntad de pago en julio. La funcionaria dijo que "esperamos este mes porque se encuentran con mayores ingresos, como el aguinaldo. Al terminar julio vamos a revisar en que situación están y si no han mostrado voluntad de pago los denunciaremos de manera paulatina en el Veraz".

El IPV estudió la situación de cada uno de los deudores y constató, antes de intimarlos, que tenían movimientos financieros recientes con lo que podrían pagar por su techo. La mitad de la gente intimada tiene cuotas menores a 1000 pesos y el resto va desde 3 .0000 a 10.000 pesos, citó la funcionaria.

Con tres cuotas impagas la ley permite que se revoque la adjudicación, es decir, que se pierda la vivienda.

Al Instituto le fue bien con este operativo. Del 50% de recaudación que registraban el año pasado, ahora se subió al 70% la gente que está al día.

ipv.jpg El IPV con lo que recauda construye más casas.

"El 30% restante se espera que entienda que es importante que paguen para que se puedan construir más viviendas", resumió Cangialosi.

La funcionaria explicó que la denuncia al Veraz se hará en etapas durante agosto por lo que los incumplidores aún tienen un margen aceptable para mostrar que quieren pagar.

Formar parte del listado de Veraz equivale a que, para el sistema financiero, esa persona tiene una calidad de pago reducida. Y, por lo tanto, implica un riesgo mayor que otros individuos. Por eso se acotan las chances de conseguir un préstamo o acceder a otras acciones que implican financiamiento. El del IPV es un sistema solidario. Con la recaudación de las cuotas se hacen nuevas viviendas.

EL IPV toma la deuda y todo el saldo para cancelar la vivienda y se pidió que paguen el 20% de la deuda anticipada, el resto se prorrateó y se exigió el débito automático de las cuotas pautadas porque es común pagar al inicio y resolver el problema y luego no volver más. Así, el IPV se asegura no volver a hacer el proceso.