Según tu signo: ¿qué amor mereces?

Dicen que en el amor y la guerra todo se vale, menos arrastrarse. Por más que te encante una persona y te sientas bien a su lado, nunca debes bajar la guardia, tu dignidad no está en juego. Amar es más que el físico, la distancia, la edad, se trata de las ganas de querer hacer las cosas bien. Es por ello que te mereces un amor que no te esconda, alguien que te presuma a los cuatro vientos. Este es el amor que se merece cada signo del Zodiaco según escribe Horóscopo Negro.

Signo Aries

Ya han sido demasiados jalones, ya es tiempo de que la vida ponga una pausa y deje de enviarte una lección tras otra. Te tocó darte cuenta de la peor manera de que no es sano emocionarte hasta olvidarte de tu esencia por un amor. Eres un ser lleno de energía e intensidad, te mereces un amor duradero, alguien que no se asuste de lo mucho que quieres salir al mundo a vivir miles de experiencias.

Tauro

En tu lado romántico no hay mentira, te entregas desde el plano terrenal, siempre con los pies bien puestos sobre la tierra. Es por ello que te mereces a un amor que sea capaz de brindarte fortaleza, no te quedes en donde no valoren tus sentimientos. Ya vendrá alguien que se sienta afortunado de tener tu compañía. Si te hacen sentir inseguro y como el plato de segunda mesa, no tienes nada que hacer ahí.

Géminis

La verdad es que no exiges mucho, como la mayoría de las personas dicen. Les encanta señalarte cuando ni te conocen. No te sientas mal al ponerte por encima de todo, porque te mereces relaciones sanas en donde tu paz mental sea prioridad. No se vale que te conformes con conversaciones a medias, salidas rutinarias, un amor mediocre que lejos de llenarte de vida te la amarga. ¡Huye de ahí!

Signo Cáncer

Tu sensibilidad rompe muros y no hay nada más bonito que lo que escondes en tu corazón. Eres como la Luna, un misterio que cautiva, en ti se pierden muchos amores, pero pocos logran conquistar realmente tus emociones. Tu naturaleza es ayudar, pero sabes muy bien que no todos merecen conocer tu lado vulnerable. Vas a abrirte con aquel amor que te tome fuerte de la mano y le grite al mundo cuánto te ama.

Leo

Es cierto, te encanta la atención, porque te da pereza terminar involucrado con ese tipo de amores que ignoran lo que es la responsabilidad afectiva. Lo que quieres es vivir el momento, dejarte llevar por la intensidad y compartir cada una de tus grietas con tu pareja. Te mereces a alguien que te haga brillar, que no se asuste de tu poder, al contrario, que se sienta orgulloso de todo lo que has logrado.

Signo Virgo

Por fuera sueles ser un signo muy reservado, prefieres que las personas se hagan una idea negativa de ti, porque te asusta un poco terminar con gente que sólo te quiere lastimar. Sin embargo, cuando te lo propones dejas de lado tu obsesión por la perfección y fluyes tan bonito que enamoras profundamente. Te mereces a alguien que no se sienta forzado estando a tu lado, que te vea como un privilegio.

Libra

Lo que menos quieres es enredarte con alguien que no le hace honor al compromiso. A ver, no quiere decir que estás buscando casarte, pero ya estás cansado de esos amores que un día te lo entregan todo y al siguiente desaparecen. No quieres más desequilibrio en tu vida, si no te hacen bien, que se vayan. Te mereces una conexión que te brinde tranquilidad y a la vez te inspire a encontrar tu mejor versión.

Signo Escorpio

La gente suele decir que tienes la necesidad de ser el número uno. Es curioso, porque regularmente estás tan centrado en ti, que te da igual cómo vaya avanzando el resto. Simplemente, quieres una vida amena, en la que el estrés no sea una constante y te sientas relajado cada vez que te encuentras con tu pareja. El día a día es demasiado caótico, como para permitir que alguien más lo empeore.

Sagitario

Para empezar, es Júpiter el que guía tus pasos y la verdad es que lo agradeces, porque de ahí vienen esas ganas insaciables de experimentar y experimentar hasta saborear cada respiro. Te gusta la aventura, soltar las penas y disfrutar como si no hubiera un mañana. Sin embargo, no huyes del amor, también le apuestas a algo a largo plazo, siempre y cuando despierte tu corazón y honre tu optimismo.

Capricornio

Tus pasos son firmes, eres el signo que no se anda con juegos cuando se trata de poner los sentimientos sobre la mesa. No quieres un amor que venga y sacuda tu corazón para que después se marche como si nada. Si algo no te asusta es el compromiso, te da igual que te llamen intenso, prefieres plantear lo que quieres desde un principio. Si no encajan con tus estándares que no te hagan perder el tiempo.

Signo Acuario

Por supuesto, que te encanta abrazar la libertad, eres el tipo de persona a la que le gusta poner las reglas en las relaciones. No vas a quedarte con un amor que te haga sentir mal. Para ti la pareja es un apoyo, si se vuelve una pesadilla sabes que es tiempo de darle vuelta a la página. Eres demasiado inteligente como para ponerte una venda en los ojos, si no hay amor, no hay que forzar nada.

Piscis

Tú amas con el alma, tus sentidos, tus poros, eres amor puro por el lado que te vean y la verdad es que son contadas las personas que están listas para querer a ese nivel. Sin embargo, eso lo deberías de agradecer, porque significa que las personas que no sepan lidiar con un amor tan genuino, no te merecen. Por ningún motivo, te hagas pequeño para entrar en el mundo de alguien que no te llega ni a los talones.