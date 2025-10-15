miércoles 15 de octubre 2025

Lo dicen los astros

Los tres signos más proclives a caer en la tentación de la infidelidad

Aunque cada persona es un universo y el libre albedrío es clave, la tradición astrológica y diversos estudios del horóscopo coinciden en señalar a tres signos como los que, por su naturaleza, se sienten más tentados a cruzar la línea del compromiso

Por Mario Godoy
La infidelidad no es exclusiva de algunos signos, más alguno de ellos son más proclives a caer en la tentación.

La astrología, ese ancestral arte de interpretar la influencia de los astros en la personalidad humana, ofrece un mapa fascinante sobre nuestras inclinaciones y comportamientos en el amor. Uno de los temas más candentes y polémicos es, sin duda, la fidelidad. Aunque cada persona es un universo y el libre albedrío es clave, la tradición astrológica y diversos estudios del horóscopo coinciden en señalar a tres signos como los que, por su naturaleza, se sienten más tentados a cruzar la línea del compromiso.

Aquí te presentamos el podio de los signos que, según los astrólogos, son más proclives a la infidelidad, y las razones detrás de esta reputación:

1. Géminis: el eterno buscador de novedad

Encabezando a menudo las listas, el signo de los gemelos (mayo 21 - junio 20) es conocido por su naturaleza dual, curiosa e intelectualmente inquieta. Regido por Mercurio, el planeta de la comunicación y el movimiento, Géminis se aburre con facilidad y necesita una constante estimulación mental y emocional.

  • ¿Por qué es propenso? Su incesante búsqueda de novedad y su habilidad para mantener múltiples conversaciones y amistades simultáneas pueden llevarlo a entablar conexiones que, sin buscarlo activamente, se vuelven íntimas. La rutina es su némesis, y si la pareja no logra mantener "la chispa" del desafío y la variedad, un Géminis puede buscar esa excitación en otros horizontes.

2. Sagitario: el amante de la libertad, la tentación y la aventura

En segundo lugar, encontramos al arquero del zodiaco (noviembre 22 - diciembre 21). Sagitario es un signo de fuego regido por Júpiter, asociado a la expansión, los viajes y la filosofía. Su lema es la libertad y la aversión a sentirse atado o enjaulado.

  • ¿Por qué es propenso? Su espíritu aventurero y su necesidad de explorar (tanto el mundo como nuevas experiencias) se traducen a veces en una dificultad para comprometerse totalmente con una sola persona o situación. Cuando Sagitario siente que la relación coarta su independencia o cae en la monotonía, su impulso irrefrenable por la aventura puede llevarlo a buscar emociones y conquistas fuera del vínculo establecido.

3. Libra: el seductor indeciso que necesita admiración

El signo de la balanza (septiembre 23 - octubre 22) ocupa el tercer puesto, aunque a menudo sorprende a muchos. Regido por Venus, el planeta del amor y la belleza, Libra es el gran coqueto y socializador del zodiaco, buscando armonía y equilibrio, pero también la admiración constante.

  • ¿Por qué es propenso? Su necesidad de validación externa es un punto débil. Libra se nutre de los halagos y la atención, y su encanto natural le abre muchas puertas. La dificultad llega con su indecisión; a veces, le cuesta cerrar ciclos o poner límites claros en el coqueteo, manteniéndose ambiguo o dejando "puertas abiertas" que, ante una crisis de pareja o falta de atención, pueden llevarlo a caer en la tentación.

Temas
