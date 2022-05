Decime qué signo sos, y te diré cuál es tu lado más oscuro 

ARIES

Aries puede sacar su peor cara cuando va detrás de alguien que camina de manera muy lenta. También saca su peor yo cuando tiene que trabajar o estar al lado de alguien con muy poca sangre en las venas. La lentitud en general provoca muy mal humor a Aries, porque es una persona muy enérgica y no puede con la falta de energía de algunos seres que habitan en este planeta. Es un sentimiento que no puede controlar, porque pierde el control y solo piensa en cosas que le puedan ayudar a ir más rápido.

TAURO

Tauro saca su peor cara muy pocas veces, es muy raro ver al toro perdiendo los papeles por una tontería. Ahora bien, cuando lo hace deja huella. A Tauro le estresa mucho la falta de atención o de concentración de muchas personas con las que tiene que lidiar por desgracia. No le gusta que le preguntes las mismas cosas varias veces. Un ejemplo: un amigo le hace una pregunta. Tauro invierte tiempo y dedicación en dar la mejor contestación. Luego, ese amigo vuelve a hacer la misma pregunta a alguien diferente. Ahí es cuando Tauro saca su peor cara.

GÉMINIS

Géminis saca su peor cara cuando alguien le toca las narices con el tema de la bipolaridad. Para Géminis, ese es un tema muy delicado del cual no se debería hablar así como así. Saca su peor cara cuando le acusan de ser muy volátil o cuando le ponen entre la espada y la pared con ese tema. A Géminis le gustaría ser más libre en ese sentido, no quiere sentir que tiene mil ojos mirando en cada paso que da. Quiere ser libre de fallar, de aprender, de hacer y deshacer a su antojo. Quiere cambiar de opinión las veces que le dé la gana sin tener que dar explicaciones.

CÁNCER

A Cáncer no le puedes decir “oye, cálmate o relaja tu humor” cuando está en un momento de crisis máxima, porque eso la cabrea aún más. Saca su peor cara cuando siente que no le entienden. No le gusta que sus amigos o que su familia le den ese tipo de consejos malos, porque para recibir eso prefiere no recibir nada. Cuando su gente le pide consejo, el cangrejo intenta dar la mejor reflexión o intensa actuar de la mejor manera para que su gente esté bien. Joder, pues a cambio pide lo mismo, ni más ni menos.

LEO

Cuando Leo saca su peor cara, deja huella y la verdad es que resulta bastante intimidante. Al león no le gustan los vaciles y menos aún si es ella o él el protagonista. Le gusta que le digan la verdad a la cara aunque duela, porque no quiere vivir en una mentira. Si Leo descubre que ha sido víctima de un engaño o de algún tipo de estafa personal, se acabó su buen rollo. Leo no se anda con tonterías en ese sentido, ha sufrido mucho como para dejar que algunas personas crean que tienen poder sobre sus emociones.

VIRGO

A Virgo le desestabilizan mucho las cosas que están mal hechas, los ruidos excesivos y la falta de higiene. Cuando presencia alguna de estas tres cosas, se acabó. Ahí saca su peor cara y no muerde su lengua. Dice todo lo que piensa al respecto, porque soporta ese tipo de cosas. Es como cuando está en su restaurante favorito (pizza o pasta time) y se sienta al lado de alguien que mastica con la boca muy abierta. Al final, termina sacando su peor cara porque no puede soportar la falta de educación o de higiene en ese sentido.

LIBRA

Nadie quiere ver a Libra enfadado. De verdad, nadie está preparado para eso. Libra siempre está de buen rollo y cuando saca su peor cara la gente no sabe cómo actuar. Libra puede sacar su peor cara cuando siente que nadie le escucha. No hay cosa que más deteste, no le gusta sentirse ignorada/o. Cuando está hablando de algo importante o de algún drama, necesita atención. Y si sus amigos están todo el rato mirando la pantalla de sus móviles, se siente como una mierd*, porque siente que está perdiendo el tiempo.

ESCORPIO

Escorpio saca su peor cara cuando ve alguna injusticia. El escorpión no puede ser testigo de situaciones injustas en las que la persona más débil termina perdiendo. No soporta a la gente engreída que se aprovecha de las personas más débiles. Escorpio puede ser muy cruel con la gente mala que hace ese tipo de acciones, y puede ser cruel sin ningún tipo de cargo de conciencia. Cuando siente que tiene la responsabilidad de ayudar a la gente más débil, lo da todo de sí misma/o y va a muerte con la gente que lo necesita.

SAGITARIO

Cuando le hacen esperar más tiempo del que le habían dicho, Sagitario puede entrar en el oscuro mundo del mal humor o de la frustración. A Sagitario no le vale que le digas “estoy llegando” si todavía no has salido de la ducha o de tu casa. Prefiere que le digas la verdad y que no le hagas perder el tiempo. La peor cara de Sagitario sale cuando la gente le vacila o cuando siente que no le toman en serio. No puede estar sin hacer nada por mucho tiempo, su elemento es el fuego y es lo que hay, necesita vitalidad y energía.

CAPRICORNIO

Capricornio saca su propia cara cuando es testigo de algún signo de mala educación o cuando presencia una situación injusta o muy fea. A Capricornio no le valen las excusas, todo el mundo puede ser educado en esta vida y la cabra no va a cambiar de opinión al respecto. Cuando alguien no le dice “gracias” o cuando presencia alguna escena de mala educación no se puede callar. No se puede morder la lengua, su parte más oscura sale a la luz y pone a quien sea en su sitio. A la cabra no le valen los gestos maleducados.

ACUARIO

A Acuario no le gustan las personas engreídas y altivas. Detesta las situaciones de desigualdad o de exclusión social. Su peor cara sale con este tipo de temas, Acuario no puede respirar el mismo oxígeno de la gente que mira por encima del hombro o que practica ese tipo de maldad. Acuario tiene un serio problema, porque no se puede morder la lengua y termina en el centro de la polémica por ayudar. Y ojito, porque cuando saca a la luz su peor cara muchas personas se quedan de piedra porque nadie lo ve venir.

PISCIS

Cuando alguien da por sentado que Piscis está bien o que saldrá adelante de lo que sea, el pez se decepciona. Le duele mucho ver cómo los demás dan por sentado que va a salir de todo. Le gustaría sentir que tiene más apoyo emocional y que está al lado de personas que se preocupan por su bienestar. Su peor cara sale a la luz cuando abre los ojos y descubre lo mucho que se aprovechan los demás de su bondad. Al pez le gustaría ser un poco más egoísta en ese sentido, porque luego es la única persona que sufre de verdad y paga su frustración con quien no se lo merece.