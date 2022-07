Tres cadáveres y un asesino silencioso dentro de un departamento en Santa Lucía

Los tres estaban vestidos. Parecían dormidos, pero no respondían. El bebé acostado junto a su mamá en la cama matrimonial y al lado el papá, en otra cama. La puerta de ingreso al departamento, trabada con llave. Adentro no se notaba desorden. Y lo que no cerraba en este estremecedor panorama, eran sus muertes. Los cadáveres de esa joven pareja y su pequeño hijo que no evidenciaban sin signos de violencia, pero cuya causa de muerte no parecían tener explicación en ese momento.