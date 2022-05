Oviedo, el femicida que hostigó a la mujer que decía "querer" hasta que la asesinó

“El procesado alude en su defensa que la mata porque la quería. Cabe preguntarse qué hará con las personas que no quiere… Dijo que no soportaba su juego. Pero no se comprende a qué juego alude Oviedo en sus manifestaciones, salvo que se trate el del gato y el ratón, justificando así el mote de ‘monstruo’ que usaba Viviana para referirse a él… Sin otra causa aparente que no fuera su decisión comprobada de mantener a su víctima sometida al terror, Oviedo fue infringiendo castigos y amenazas como método de tortura, para finalizar con la trágica decisión final de matarla”.