La trifulca frente al viejo Club El Líbano en Rawson y el albañil asesinado que era ajeno a la pelea

“¡¿Eh, que pasa?! ¡Paren, paren!”. El albañil no entendía qué pasaba y por qué volaban las piedras. En esos segundos sintió el cascotazo que le partió la cabeza y, cuando aún no se reponía del golpe, recibió el puntazo que se enterró debajo de su abdomen.

La herida en el abdomen fue la más grave y trajo consigo una infección que derivó en una peritonitis generalizada en Cortez que los médicos no pudieron parar. En las primeras horas del jueves 26 de abril de 1962, el albañil murió en la terapia intensiva del Hospital Guillermo Rawson. Así, sin comerla ni beberla, este hombre de 37 años y padre de cinco hijos perdió la vida a consecuencia de una gresca de la que era totalmente ajeno.

Por esas horas el comisario Mario Augusto Martínez y sus policías ya tenían apresados a los involucrados en el asesinato ocurrido en la puerta del antiguo Club El Líbano, en el barrio Salvador María del Carril en Rawson. Ellos eran Alfredo Orlando “El Culinque” Riveros y dos adolescentes, conocidos como “El Pato” Aguero y “El Ovalado” Cabello, ambos de 17 años.

4fd2c582-a061-461a-8114-1779b7ae5235.jpg Así luce hoy en día el barrio Salvador María del Carril, en Rawson.

Todos vecinos

El principal sospechoso era el jovencito llamado “El Ovalado”. El mismo José Elías Cortez declaró mientras estuvo internado y logró señalarlo como la persona que lo acuchilló. Sobre “El Pato” dijo que éste fue el que le partió la cabeza de un cascotazo. Los conocía porque eran vecinos del barrio.

También testificaron Nicolás Frías, Héctor Cardaci, Rogelio Gómez y Miguel Urquiza, los cuatro albañiles que mantuvieron el enfrentamiento con Riveros y los adolescentes y quienes ratificaron la versión de que José Elías Cortez nada tenía que ver con la pelea. Estos obreros eran los compañeros de trabajo de Cortez y contaron él no estaba con ellos cuando se armó el alboroto en la puerta del club.

Titular.jpg Titular. Así titulaba diario Tribuna, el gresca que terminó con el albañil herido de arma blanca. Al otro día se conoció de su muerte.

Esos cuatro albañiles junto con Cortez, la víctima, trabajaban en la construcción de un contra piso de hormigón en la entrada del predio del Club El Líbano. Aquel mediodía del miércoles 25 de abril de 1962, estos obreros estaban por hacer el parate por un rato.

Provocación y pelea

Cerca de las 13, José Cortez les dijo a sus compañeros que se iba a su casa, que necesitaba cambiarse de ropa y que regresaba en minutos. Mientras se retiraba, los otros cuatros albañiles se quedaron charlando. En esos instantes aparecieron caminando por la calle “El Culinque” Riveros y los dos adolescentes, que tenía entre ojos a Urquiza por un conflicto anterior.

a3d26b7c-ae1d-47cc-8f8e-57f24f75f1ba.jpg

Según la causa judicial, Riveros se acercó a la vereda del club y encaró de frente a Urquiza. Todo provocador, lo insultó y lo llamó a pelear. Ahí nomás el otro le respondió a las puteadas y se largaron unas trompadas. Pero el albañil fue más rápido y le dio un empujón con sus dos brazos a “El Culinque”, quien trastabilló, se fue para atrás y cayó de espalda en un montículo donde preparaban la mezcla con la cal.

Ese primer encontronazo duró segundos, pero la reacción de “El Ovalado” Cabello fue inmediata. El adolescente saltó a defender a su amigo y amenazó a Urquiza con el filo de su navaja. Este retrocedió unos metros, pero en eso se agachó, tomó una piedra y se la lanzó por la cabeza al adolescente.

El primer enfrentamiento fue a golpes, empujones y pedradas. Hasta ese momento, Cortez no estaba en el lugar.

La pedrada descolocó al jovencito, que del dolor atinó a fregarse el cuero cabelludo mientras miraba la sangre que le chorreaba. Riveros y “El Pato” no sabían qué hacer. En medio del desconcierto, Gómez y Cardaci dispararon hacia la casa del primero –que quedaba enfrente- con el fin de escapar de los otros. Frías y Urquiza, en cambio, enfilaron para el interior del club buscando refugiarse.

Riveros, “El Pato” y “El Ovalado” no tardaron en responder con toda su furia. Los tres se cruzaron a la casa de Gómez y atacaron el frente con una lluvia de piedras. En ese preciso momento arribó José Elías Cortez, que desconocía qué pasaba, pero no tardó en darse cuenta que el problema era con sus amigos. Es que no los veía, además no había nadie en la obra y estaban apedreando el domicilio de Gómez.

Una víctima inocente

“¡¿Eh, que pasa?! ¡Paren, paren!”, gritó Cortez, tratando de interceder y detener a Riveros, “El Pato” y a “El Ovalado”. Pero nada los calmó. Al contrario, se la agarraron contra él. “El Pato” se dio vuelta y, sin decir una palabra, le pegó un cascotazo en la frente. Por detrás de éste vino “El Ovalado” Cabello, que en un solo movimiento de brazo le clavó el puntazo a la altura de la cintura.

La pedrada en la cabeza y el navajazo dejaron sentido a José Cortez, que se encogió y largó alaridos agarrándose el estómago. Riveros y los dos adolescentes aprovecharon para emprender la huida, a todo eso salieron Gómez, Frías, Cardaci y Urquiza para auxiliar a su amigo herido.

Cortez recibió una pedrada en la cabeza y segundo después un puntazo en el abdomen que lo dejó gravemente herido

Minutos después, con ayuda de otro vecino, trasladaron al albañil en un auto hasta la guardia del Hospital Guillermo Rawson. Esa misma tarde fue intervenido quirúrgicamente, pero su estado de salud era delicado por la herida en la zona de los intestinos. Todo se complicó más tarde por el cuadro infeccioso y finalmente falleció el lunes en la mañana.

Los policías de la Comisaría 6ta y de la sección Seguridad Personal de la Brigada de Investigaciones, a cargo del comisario Mario Augusto Martínez, tenían esclarecido el caso incluso antes de que se desencadenara la muerte de Cortez. En esto tuvieron mucho que ver los albañiles amigos de la víctima, un par de vecinos y hasta el propio Cortez que, con sus testimonios, contaron punto por punto como se dieron los hechos y quiénes fueron los agresores.

Fue así que en menos de veinticuatro horas resolvieron el crimen con las detenciones de Alfredo Orlando Riveros y el adolescente apodado “El Ovalado”. “El Pato” Agüero se dio a la fuga y desapareció.

Los dos adolescentes

A decir verdad, los principales acusados eran estos dos chicos de 17 años. Uno por haber pegado una pedrada en la cabeza a la víctima y el otro por propinarle el puntazo que culminó con su muerte. Ambos contaban con numerosos ingresos en la Policía por delitos contra la propiedad y hechos de violencia, igual que “El Culinque” Riveros.

titular 2.jpg Trágico final. Otra noticia publicada por Diario de Cuyo daba cuenta de la muerte del albañil.

En esos días, el ambiente en el barrio Salvador María del Carril y en el mismo departamento Rawson estaba caldeado por el malestar y las muestras de repudio la gente por la muerte del albañil de 37 años. Más todavía cuando se conoció que la víctima era ajena a la pelea, que fue herido de muerte por intentar parar la pelea y que los agresores resultaron ser dos adolescentes.

Los registros judiciales consignan que Alfredo Riveros fue desvinculado de la causa porque, más allá de que protagonizó la gresca, no participó directamente del ataque contra el albañil. En el caso de “El Pato” Agüero, a quien a lo sumo le podían atribuir el delito de lesiones, continuó prófugo durante al menos 3 años. Es de suponer que después dieron por prescripta la causa en su contra por el tiempo transcurrido.

Condenas

De esta forma el único acusado en el crimen fue Juan Tomás “El Ovalado” Cabello, que estuvo detenido hasta que cumplió su mayoría de edad y fue enjuiciado en 1965. El albañil Miguel Urquiza también fue procesado y llevado a juicio con “El Ovalado”, justamente, por la pedrada que le propinó a este en medio del incidente.

La defensa del joven de 20 años –esa edad tenía cuando lo juzgaron- buscó demostrar que actuó en legítima defensa, pero el juez de la causa desestimó todos sus argumentos. En cambio, dio por acreditada su autoría en el asesinato.

59464492-63db-4e7a-a3c0-9584cb5a6027.jpg

“No existió agresión ilegítima, necesidad racional del medio empleado ni una provocación suficiente”, expresó el juez para rechazar la teoría de la defensa propia. Todos los testimonios ratificaron que fue el joven el que hirió de muerte a Cortez, de modo que el magistrado no tuvo dudas que debía purgar su castigo por el crimen. Sobre Urquiza, afirmó que quedó más que demostrado que agredió con una piedra al adolescente.

La sentencia fue firmada el 29 de noviembre de 1965. En ese fallo se condenó a Juan Tomás Cabello, alías “El Ovalado”, a la pena de 8 años de prisión por el delito de homicidio simple y se lo envió de regreso a la cárcel pública. A Miguel Emilio Urquiza lo castigo con 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo. Este último también fue al penal debido a sus antecedentes.

FUENTE: Sentencia del Primer Juzgado del Crimen, artículos de los periódicos Tribuna y Diario de Cuyo, y hemeroteca de la Biblioteca Franklin Rawson.