Venom 2: Ya tiene título y fecha de lanzamiento

Venom 2 es una realidad. En la primer película vimos el origen de uno de los villanos más icónicos de Spiderman, que tanto éxito obtuvo gracias a su fascinante diseño. Su primer entrega se fue sin penas ni glorias, una película muy esperada por los fanáticos que no dejo una gran impresión sobre ellos.



Por lo que Sony tomo cartas en el asunto y comenzó a preparar la segunda parte. Debido a la pandemia mundial desatada por el Covid-19, su estreno se retrasará hasta el 24 de junio de 2021. Y además dieron a conocer el título, Venom: Let there be Carnage, en español Venom: Carnage Liberado.



Al final de Venom, el personaje que da vida Tom Hardy (que tanto hype genero con su participación en el film), Eddie, hizo las paces con el simbionte Venom. En la escena post crédito, debido a su trabajo de periodista, Eddie visita en la prisión a un asesino, quien es, ni más ni menos, que otro icónico villano del héroe arácnido, el más sanguinario, Carnage. Al igual que Venom es un simbionte cuyo huésped se llama Cletus Kasady, interpretado por Woody Harrelson, que seamos sinceros, la cara de loco no le queda mal.



Ahora solo falta esperar, la expectativa es muy alta, hasta en cierto punto se especulo con la aparición de Spiderman (Tom Holland) pero rápidamente esos rumores fueron silenciados y no hay muchas posibilidades de que eso suceda.



Hasta el momento, tenemos grandes condimentos para disfrutar una buena película, el enfrentamiento entre Venom y Carnage.