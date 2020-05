Valorant: El shooter de Riot Games arrasa en Latinoamérica

El año pasado, la compañía de videojuegos Riot Games, encabezada por su gran éxito, League of Legends, realizó un anuncio que paralizó al mundo del gaming y dejó boquiabierto a más de uno. El lanzamiento de una gran variedad de videojuegos en distintos ámbitos.

En este 2020, vemos materializadas esas propuestas. "Valorant" ya es una realidad, el juego shooter en primera persona de la compañía, al estilo CS Go y Overwatch. La beta cerrada ya ha sido lanzada, hemos podido ver a distintos streamers del mundo disfrutando de esta nueva propuesta. No es fácil participar de esta beta, ya que se necesita una Key (llave) que se consigue vinculando tu cuenta de Riot Games con tu plataforma de streaming y mirar directos del videojuego.

Este 5 de mayo, fue lanzada en Latinoamérica y fue un rotundo éxito, los servidores y los directos de Twitch explotaron.

El objetivo principal del juego no es nada de otro mundo: se trata de dos equipos de cinco jugadores cada uno. El objetivo es derrotar a tus oponentes o plantar el Spike (bomba) ¿te suena familiar?

Y aquí es donde entra la parte interesante. Sus mecánicas son similares a CS Go, pero los jugadores poseen distintas habilidades especiales al estilo Overwatch. Aquí se ve el merito de la nueva propuesta, reúne lo mejor de dos mundos. Obviamente el género fantástico predomina en este juego, la sangre no está presente y se lo podría catalogar como no muy violento. Si prefieres algo un poco más realista, puedes elegir el estilo del CS Go.

El juego todavía no tiene una fecha de lanzamiento oficial. Sus servidores se ubican en Santiago de Chile y San Pablo. Además sus requisitos no son tan exigentes, al estilo LoL, por lo que no necesitaras grandes componentes para jugarlo, abriendo la puerta a una gran cantidad de jugadores. Hasta el momento cuenta con 10 personajes que podrás elegir y 3 mapas, pero la vara de expectativa es muy alta para esta nueva propuesta de Riot Games.