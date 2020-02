¡Imperdible!: Jugá Titán llegó a los 500 seguidores en Twitch y esta noche hay sorteo

View this post on Instagram

Llegamos a los 500 #followers en #twitch y como agradecimiento... hacemos #sorteo Obviamenchi!! Cu00f3mo participar ? LEER BIEN! 1 - Seguime en Twitch que de ahu00ed sale el ganador. www.twitch.tv/Jugatitanoficial (click en corazu00f3n) 2 - Seguirme en Instagram @jugatitan 3 - Arroba a dos amigos y listo! Si ya me seguu00eds en twitch y en IG lo u00fanico que tenu00e9s que hacer es arrobar dos amigos. Vu00e1lido para toda la #argentina Atenti: El envu00edo es a cargo del ganador. El sorteo se realizaru00e1 entre los followers de Twitch el du00eda miu00e9rcoles 26/02/2020. Gracias a @maxsersj @rojoviajesyturismo @telesolsj @telesoldiario @cyber_zonagamers @gamerplanetsj @patioalvearshopping @asjdesports por acompau00f1arme en este recorrido y esperamos llegar mucho mu00e1s lejos. Gracias tambiu00e9n a mi querido mancos squad @dreeldm @la.cueva.del.geek y @vir_salta por hacer el aguante cada stream desde su provincia! Suerte para todos!! #sorteo #vamos #espau00f1ol #argentina #500 #gamers #reddragon #phidigital #compragamer #primus @phidigital @compragamer_oficial @redragonar #argentinagameshow #pcgamer #tecladosgamer #mousegaming #auriculares RECUERDEN SEGUIRME EN TWITCH YA QUE LA LISTA DE PARTICIPANTES SE SACARu00c1 DESDE AHI Y NO DE INSTAGRAM.