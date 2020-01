Torneos de Esports en San Juan: LoL y Counter Strike GO

La Asociación Sanjuanina de Esports y la Dirección Provincial de la Juventud organizan dos torneos de deportes electrónicos de League of Legends y Counter Strike GO. Los eventos cuentan con un fin solidario, ya que la final se disputará el 2 de febrero en el "Play for Smiles" organizado en el Teatro Municipal.

Las inscripciones se realizan en el Ciber Zona Gamers ubicado en calle Gral. Acha 367 sur, primer piso (pasando Santa Fe) y se solicita llevar juguetes nuevos o en buen estado para inscribir a tu equipo. El equipo debe tener 5 integrantes (requisito excluyente) y son necesarios los datos de los jugadores (nombre completo y DNI) y un número de contacto. Las mismas podrán realizarse hasta el día viernes 24.