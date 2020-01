¡Muy crack!: Mira el famoso jugador del Barça que creó su propio equipo de esports

Algunos juegan mucho, otros solo miran y hay un grupo más arriesgado que se anima a invertir y meterse de lleno en este nuevo universo gamer. Antonie Griezmann, el hombre del Barcelona, hizo público el anuncio a través de un video en sus redes sociales, en el que se lo puede ver colocándose auriculares y tomando un joystick con las manos.

“Estamos felices de presentar un nuevo equipo de esports”.

Grizi Esports: Hielo en tus venas, es el nombre elegido para este nuevo desafío, y el logo es un simpático pingüino.

Aún no anunciaron a ninguna escuadra, pero sí publicaron una imagen en la que avisan que están en busca de equipos de Fortnite, League of Legends, Rainbow Six, FIFA y Counter Strike: Global Offensive. En la misma hay un mail para postulaciones para aquellos que quieran intentarlo. Tranquilos, no se amontonen.

Otro de los datos a tener en cuenta es que el equipo será manejado por su hermano, Theo Griezmann, un joven y exitoso empresario, quien fue presentado como el Head Manager de la institución del pingüinito.

Theo es fan de los deportes electrónicos y además hace transmisiones de partidas de Rainbow Six en Twitch. Dato no menor, cuenta con más de 25.000 seguidores. Uno más crack que el otro en la familia Griezmann.

Antoine Griezmann es considerado uno de los mejores delanteros del fútbol actual. Juega en el Barcelona junto con Lionel Messi y en 2018 se consagró campeón del mundial de Rusia.

El francés sería el primero en fundar una multigaming de este tipo. El caso más reciente tiene que ver con el cordobés Fabricio Oberto, que ahora es dueño de New Indians GG, un equipo de esports que buscará triunfar en la escena argentina.

