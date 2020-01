Super Campeones tendrá su propio videojuego

Super Campeones fue un animé que deslumbró al público con su historia de fútbol, en la que cuenta la vida de nuestro protagonista, Oliver Atom y sus amigos, como Steve Hyuga, Benji Price, Andy Johnson o Bruce Harper. Lo recordaremos por sus increíbles piruetas, sus potentes tiros y también se considera que jugaban en las canchas más grandes del mundo, ya que los diálogos trotando con pelota al pie ideando las jugadas del partido eran interminables.

Se ha anunciado que el animé contará con su propio videojuego, disponible para Nintendo Switch, PC y PS4 en algún momento del 2020, bajo el nombre de Captain Tsubasa: Rise of New Champions . El juego contará con la estética del animé.

Uno de los directivos de Bandai Namco, Hervé Hoerdt, afirmó "No es un juego que se haya pensado únicamente para los amantes del manga, si no para que pueda ser disfrutado por los aficionados del fútbol de todo el mundo". Por ahora no se conoce con exactitud el día de lanzamiento del juego, pero se estima que estará disponible a lo largo de este 2020.