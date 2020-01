¿ League of Legends o Fortnite?: Mirá cuál fue el más visto de Twitch en 2019

Los resultados son sorprendentes, en particular por el regreso de League of Legends, el "free to play" de Riot al primer puesto en el contenido más visto de la plataforma stream más famosa del mundo, a un ritmo que le podría llevar a superar los 1000 millones de horas de retransmisión consumidas en la totalidad del año, por encima de Fortnite de Epic Games, cuyo ritmo de visualizaciones ha ido cayendo a medida que avanzaba el año.

Esta es la lista según el portal de los 10 juegos más vistos por millones de horas(m/h) en Twitch:

League of Legends :512.3 m/h Fortnite :465.0 m/h Just Chatting :372.5 m/h Grand Theft Auto V :269.1 m/h Dota 2 :237.1 m/h Apex Legends :181.4 m/h Counter Strike GO :178 m/h Overwatch :127.3 m/h Hearthstone :120.7 m/h World of Warcraft :118.5 m/h

Llamativamente se aprecia la fuerte presencia de juegos gratuitos en dicha lista. Además de los gigantes como LOL y Fortnite, en la lista también nos encontramos con DOTA 2, Hearthstone o el reciente Apex Legends, una buena creación de Respawn Entertainment y Electronic Arts respectivamente.

Está bueno destacar la fuerte presencia de GTA V, que se mantiene en un cuarto puesto con más de 269 millones de horas consumidas, mientras que Red Dead Redemption 2 no ha conseguido entrar en este Top 10.

