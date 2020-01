¿Cuando se estrena el spin off de Game of Thrones?

Todos sabemos que el final de Game of Thrones, en su temporada número 8, dejó un gusto amargo entre los fans. Los mayoría de ellos se mostraron muy insatisfechos con el final de la historia que con tantas ansias esperaban. En cierto punto, se llegó a firmar una carta pidiendo a la producción de HBO que se rehiciera la temporada final, además que mancharon con tinta indeleble el nombre de sus productores David Benioff y D.B Weiss.

HBO decidió no tomar cartas en el asunto, dejando las cosas como estaban y preocupándose más por el futuro, en las próximas producciones basadas en el universo creado en los libros de George R.R. Martin. Al principio la idea era retomar la historia de los primeros hombres, la creación de los caminantes blancos y los antecesores de la casa Stark, bajo el título de Bloodmoon, que incluso ya tenía una actriz protagonista, Naomi Watts, y su rodaje ya había comenzado en Italia. Pero su producción fue cancelada.

De este modo, se visualizó una nueva propuesta: Los Targaryen. "House of the Dragon" relataría la historia de los primeros integrantes de esta casa en Poniente, adaptando la novela de Fuego y Sangre, unos 400 años antes de que se desarrollen los eventos de Game of Thrones. La jefa de contenido de HBO, Casey Bloys, sostiene que la serie tendrá su estreno en algún momento de 2022, a lo largo de ese año.

Lo cierto es que la compañía se lo toma con sumo cuidado, a pasos de bebé dirían algunos. Dado los ánimos de la audiencia, conviene proceder con cautela, con mucha seguridad y confianza en el trabajo en lo que se está haciendo, por lo que se están tomando su debido tiempo. El final de Game of Thrones, se podría decir, que fue decepcionante para muchos, la producción de Bloodmoon ya fue cancelada, por lo que el ambiente de esta saga no es el mejor ni el más prometedor. Pero una buena historia, bien narrada, puede convencer a cualquiera.

Seguí nuestro Instagram: tiempogamersj