La consola más famosa de la historia hoy cumple 25 años

El 3 de diciembre de 1994, hace 25 años, la primera PlayStation salió a la venta en el mercado en Japón, mientras el que resto de los países comenzaron a recibirla a partir del siguiente año. Sin embargo, en aquel momento pocos anticiparon que la plataforma terminaría convirtiéndose en una de las grandes referentes de la industria, que se encontraba totalmente dominada por dos auténticos gigantes, Nintendo (Nintendo 64) y SEGA (Sega Saturn)

Siguiendo la linea de otros fabricantes, Sony apostó por el CD-ROM en lugar de los nostálgicos cartuchos. De hecho, a finales de la década de 1980 trabajaron codo a codo con los responsables de Mario Bros, ya que ambas pretendían crear una variante de la Super Nintendo con lector de discos. No obstante, un desacuerdo, originado por los grandes beneficios que obtenía la tecnológica por la venta de juegos en CD, hizo que las dos empresas tomaran rumbos separados.

Sony decidió sacar provecho de su creación y entró al mundo de los videojuegos de manera independiente años más tarde. El resto es historia. Según las estimaciones, la PlayStation 1 logró vender aproximadamente 105 millones de unidades a nivel mundial, dejando atrás un legado incalculable de juegos y franquicias como Final Fantasy VII, Castlevania: Symphony of the Night, Crash Bandicoot, Metal Gear Solid, Syphon Filter, Driver, Spyro, Gran Turismo, Silent Hill, Resident Evil y Grand Theft Auto, por mencionar algunas. Tras el éxito, la compañía vio en los videojuegos una fuente importante de ingresos, y no dudó en dedicar esfuerzos e inversión en el desarrollo de una nueva generación de su plataforma.

En el medio vimos nacer la PS2 y PS3 y el resto también es historia, llenando los hogares de jóvenes y no tan jóvenes de largas horas de juegos frente a la famosa “Play”.

Ahora vamos a la actualidad:

La estrategia de la PS4 fue clara desde un principio: atender a los jugadores. Y parece que dio muy buen resultado. El pasado mes de septiembre de 2019, la plataforma superó las 100 millones de unidades vendidas, y su tiempo de vida todavía no ha terminado. Entre los juegos más destacados de esta generación podemos mencionar a Horizon: Zero Dawn, Marvel's Spider-Man, Bloodbone, Death Stranding, God of War, Days Gone, Persona 5, *Resident Evil 2 Remake, The Division, Destiny 2, Nier: Automata, Detroit: Become Human, Monster Hunter World, Red Dead Redemption 2, Uncharted 4: A Thief's End, The Witcher 3: Wild Hunt, Metal Gear Solid V: The Phantom Pain y Fortnite. Sin embargo, próximamente se añadirán otros como The Last of Us 2 y Cyberpunk 2077.

Jim Ryan, presidente y CEO de Sony Interactive Entertainment comentó para los medios internacionales: "Revolucionamos la comunidad de jugadores porque PlayStation ofrecía experiencias que nadie podía llegar a imaginar que fuesen posibles con una consola doméstica. Desde el principio nos abrimos a los desarrolladores y les proporcionamos las herramientas y la tecnología para crear bonitos y extensos mundos, además de experimentar con nuevas ideas. Ese enfoque se tradujo en la diversidad de juegos por la que se conoce a PlayStation, un verdadero distintivo de nuestra marca a lo largo de las diferentes generaciones de plataformas de hardware [...] Durante los últimos 25 años, PlayStation ha estado a la vanguardia de los videojuegos, y estoy muy orgulloso de haber formado parte del equipo desde el principio. Es muy conmovedor ver cómo fans que crecieron con la PlayStation transmiten su pasión por los videojuegos a sus hijos, que ahora juegan en PS4. De parte de todo el equipo de PlayStation, muchas gracias por acompañarnos en este viaje. ¡Estamos deseando celebrar lo que nos depare el futuro contigo! ", mencionó en la cuenta oficial de PlayStation.

A las puertas de una nueva generación

En mayo del presente año, Sony reveló los primeros detalles de su consola de próxima generación, la PlayStation 5. El plan de la empresa es lanzarla durante el último trimestre de 2020, aunque por el momento no han mencionado la fecha concreta.

Más allá de las rivalidades obvias en el sector de los videojuegos, es imposible negar que PlayStation sigue siendo uno de los máximos referentes del mercado, tanto en consolas como en el desarrollo de videojuegos.