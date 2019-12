¿Cómo será el nuevo personaje en Minecraft?

Ya podemos ver las primeras imágenes gracias a un vídeo que ha subido a Internet el Youtuber Miles Playz. Según informan los desarrolladores de Minecraft en sus cuentas, esto no se trata de un mod, y se podrá disfrutar en los próximos días en la versión de PC.

Se acabó el suspenso. Sí, es el súper tierno Baby Yoda, el inseparable compañero de viajes del mandaloriano de la serie de Disney+. No se tratará de una skin, sino que será un personaje más dentro del juego, y no te preocupes porque parece que será aliado.

Aún no está terminado, pero pueden ver el modelo 3D. Todavía no sabemos si veremos los mismos combos del Yoda adulto en esta pequeña criatura. Lo que todavía no sabemos es si traerá consigo poderes especiales o si tendrá a mano un cuenco de sopa.

Parece que el éxito de Baby Yoda ha provocado un verdadero fenómeno aunque algunos no les guste demasiado.¡No nos importa! Es una ternurita adorable de igual forma.

Seguinos en nuestro instagram: Tiempo Gamer