700 juegos se suman a las ofertas navideñas de Nintendo Switch

Los usuarios de Nintendo Switch ya tienen acceso a las rebajas navideñas del eShop, la tienda digital de la consola. Ofreciendo descuentos sobre 700 títulos, en algunos casos del 80%.

Estos pueden ser consultados en la web oficial de eShop, entre los que se destacan The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition, Ori and the Blind Forest o el Diablo III: Eternal Collection.

La "oferta festiva 2019" durará hasta el 2 de enero de 2020, por lo que todavía hay tiempo para explorar los juegos que nos ofrecen. Como la frutilla del postre, Nintendo Switch se destacó como la consola más vendida en Estados Unidos, justo a tiempo para el lanzamiento de sus promociones.