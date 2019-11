Image Comics reúne a sus socios para una firma conjunta

La editorial fundada por Erik Larsen, Todd McFarlane, Marc Silvestri, Eric Stephenson, Jim Valentino y Rob Liefeld, Whilce Portacio y Jim Lee generó un cambio en la industria del cómic.Aún con todo lo que aconteció , Image es un punto clave en la historia del cómic, y ahora los seis socios restantes de la editorial estarán reunidos por primera vez en una firma de cómics.

Este evento sin precedentes se realizará el 10 de diciembre en I Like Comics, una tienda situada en el estado de Washington con una duración de 3 horas. Entre estos seis autores reunidos en una firma por primera vez suman grandes obras como The Walking Dead, Spawn, Savage Dragon, The Darkness y ShadowHawk que marcaron a toda una generación de lectores de los 90 en adelante. Lamentablemente solo se firmará un objeto por persona y para agilizar el evento no estará permitido realizarse fotos con los artistas.

En los años 90 el mundo del cómic sufrió una crisis de la que tardó varios años en recuperarse, y la falta de control de los autores sobre sus obras entre otras cuestiones, hizo que en 1992 siete dibujantes abandonaran Marvel y fundaran su propia editorial, la mítica Image Comics.

Todos los fans que han dicho algo al respecto sobre el evento, coinciden en lo singular que es que se reúnan todos en una sola firma. Jim Valentino aseguró que "era muy raro que los socios de Image se reunieran y mucho más que hicieran una aparición pública". De hecho, de los seis el más común en apariciones públicas es McFarlane, que anunció hace poco que colaboraría para firmar y encapsular obras suyas junto a la empresa CGC.

Tal es así que está reunión es uno de esos momentos únicos en la historia del cómic y que seguramente no se volverá a repetir hasta dentro de mucho tiempo, o quizás nunca más.