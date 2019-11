Buscando el teclado de tus sueños

Todos necesitamos de un gamer keyboard que se ajuste a nuestras necesidades “Si mi teclado fuera un piano, a estas alturas yo sería Beethoven”, dijo alguna vez un sabio gamer anónimo. Y es que la dicha de un buen teclado es directamente proporcional al privilegio de un buen ancho de banda.

Este gadget está destinado a satisfacer las necesidades que nosotros los gamers tenemos. Es por ello que hay una gran variedad de modelos y tipos. Además, acostumbran a fabricarse con materiales sólidos que garanticen una durabilidad superior. A ello se le suman opciones como la de la retroiluminación, genial para los gamers nocturnos.

Ya sea para noobs, amateurs, pros, expertos o challengers…aquí les mostramos una lista fundamental para tener en cuenta a la hora de elegir tu teclado:

1. Los gamer keyboard por excelencia son los mecánicos. Esto no quiere decir que no existan buenas opciones gaming semimecánicas o de membrana. Además, estas dos alternativas son buenísimas si buscas un teclado gamer que también uses en tu día a día.

2. A la hora de buscar entre los mejores teclados debes pensar muy bien en los switches que utilizan (la carga que obliga a ejercer sobre las teclas para que estas funcionen). Por otro lado, la velocidad de respuesta es muy importante, ya que puede influir en el resultado final de tus partidas.

3. Si sos un jugador constante busca modelos altamente configurables (anti-ghosting, funciones multimedia, retroiluminación, etc.) Gracias a ellos podrás potenciar tu experiencia gamer con tremendo nivel. Quizás ese sea el impulso que te falta para poder ser pro.

Es un buen momento para salir y buscar lo que el mercado te ofrece. No se olviden de las funciones adicionales; todo esto puede hacer la diferencia entre una buena y una mala partida.

No te conformes con algo que no se ajusta a tus necesidades.