Fue a un bar y la "estafaron": mirá de cuánto fue el ticket 

Esta compra, fue por cuatro cervezas ($700 cada una), unas papas secas ($100) y dos lomitos simples por ($850). Muchos al ver lo que la chica compartió en su cuenta, se indignaron pero, quizá, no todos como ella esperaba.

La principal crítica que recibió fue que el precio era razonable, aunque otros la acompañaron en su indignación por cobrarles esa cantidad.

https://twitter.com/eraserena/status/1530018788837564435 No sé a Uds pero a mi me resulta un afano. pic.twitter.com/CbOWHfXbUj — Ana de Breuil (@eraserena) May 27, 2022

Terribles críticas y comentarios a favor en las redes

La joven, ante la críticas, explicó que es del Interior y que ahí los precios son mucho mas bajos y quizá por eso no se sorprenden tanto los porteños.

Aunque resaltó que la cerveza estaba muy cara, mas allá del resto de los productos "acá se les fue un poco la mano con la birra”. Porque el costo era bastante más caro que el de góndola.

En el bando crítico, hubo comentarios sobre que no estaba tan por encima de los precios normales y que la queja a posteriori no es culpa del local, sino que uno ve los precios y decide quedarse igual.

"¿300 pesos??? ¿Una Corona?? ¡Ni los mayoristas la venden a ese precio! Si eran dos personas pagaron. 2300 pesos por persona, 12,5 usd, un regalo, chuparon bien y comieron lomo!", comentó una de las usuarias.

El reto por no ver la carta y quejarse después, fue también parte de la discusión: "No leen el menú antes de pedir? Si mirás y pedís luego no podés quejarte del precio, en todo caso del valor obtenido en la atención, pero pediste”.

Mientras que otros usuarios fueron por más en sus reproches: “No importa si es caro o si es barato. ¿Si te parecía tan caro, no miraste el menú antes? ¿Cuánto te cuesta hacerlo en tu casa? ¿Más? ¿Menos? ¿Y por qué elegiste ESE restaurante con ESOS precios?”.