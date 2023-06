Renta fija: qué es, cómo funciona y las claves para invertir desde San Juan y sacar la diferencia

Economía doméstica Tips de un experto sanjuanino para organizar los gastos mensuales y no perder en el intento

¿Qué es la renta fija?

El especialista explica que la renta fija es un tipo de activo que cotiza en el mercado y se caracteriza por permitirle al inversor saber de ante mano cuándo y cómo va a recibir el capital que se invierte, junto con los intereses que se generen. Es una forma de inversión que proporciona rendimiento en forma de pago de intereses.

Guía de Economía Domestica: ¿Qué es la renta fija?

“La renta fija se caracteriza por ser deuda que nosotros como inversores podemos comprar para financiar a quienes emiten esa deuda”, señala Juan José. Esta deuda puede ser emitida por el Tesoro Nacional, por las provincias o los municipios, como también de emisores privados, es decir, empresas de todo tipo.

En nuestro país, el Estado es el principal emisor de este tipo de activos y lo que busca es ir financiando los gastos y las inversiones ofreciendo bonos y letras de renta fija que compra tanto el sector privado como el sector público, con el objetivo de ir recibiendo intereses por prestar dinero al Estado.

¿Cómo se ajustan los intereses a los activos de renta fija?

Dentro de la renta existen los instrumentos de tasa fija y los de ajuste variable. Los primeros, de acuerdo a lo que explica el especialista de Fórmula, son aquellos que desde un principio especifican los intereses que hay sobre el título o bono.

Guía de Economía Domestica: ¿Cómo es el ajuste en rentas fijas?

En los segundos, de ajuste variable, los intereses se acomodan al índice inflacionario, por ejemplo, a la tasa del plazo fijo o por la cotización del dólar. “Estos instrumentos de cláusula de ajuste variable lo que nos permiten es poder cubrirnos de movimientos en el mercado que un instrumento de tasa fija no cubriría”, remarca Juan José. Esto significa que, por ejemplo, si compramos un bono o una letra que se ajuste por inflación, lo que nos permite es ir recibiendo mayores intereses e ir ajustando el capital. Si la inflación aumenta, el titulo nos cubrirá de esa situación.

Los riesgos de la renta fija y su incidencia en el valor final

Sea a tasa fija o ajuste variable, hay que tener en cuenta al comprar un bono o letras del Estado que existe un riesgo, y es que el contrato no llegue a buen término.

Guía de Economía Domestica: Títulos de rentas fijas a menor precio

Al respecto, el especialista señala: “El riesgo se materializa en el precio al que cotizan los títulos a renta fija en el mercado. Cuando el mercado percibe que el emisor del título, ya sea el Estado o un emisor privado, no va a poder cumplir con sus obligaciones, es decir, no va a poder pagar lo que dictamina el contrato, lo más probable es que la cotización del bono, de la letra, comience a bajar de precio para empezar a incorporar este potencial riesgo de default o de impago. Eso es algo muy usual en Argentina, donde hay emisores que no pueden cumplir con sus obligaciones, y es por eso que los instrumentos de renta fija se comportan de forma volátil o tiene movimientos abruptos en sus precios”.

Pese a ello, hay emisores que brindan mayor seguridad, que son considerados títulos libre de riesgo, como pueden ser las reservas del Tesoro de Estados Unidos o de Alemania.

Tipos de mercados donde se encuentra la renta fija

Juan José explica que hay dos, primario y secundario.

Guía de Economía Domestica: El mercado primario y secundario

“El primario es en el que cotizan las nuevas emisiones. Cuando una empresa o el Estado decide licitar un título de deuda, se hace a través del mercado primario, donde los que participan licitan el título y se marca a que tasa va a cotizar o cual es la tasa de interés que va a pagar el título en su emisión primaria”, explica.

Mientras que el secundario opera de forma posterior a la emisión, donde el título cotiza y el precio es fijado por los oferentes y los demandantes. El inversor puede acceder una vez que el titulo sea emitido.

“Los activos de renta fija son fácilmente accesibles para todo tipo de inversores, en cuanto a que no operan con montos grandes de compra y el mercado argentino tiene mucha liquidez. El mercado de bonos es más grande y activo que el mercado de acciones. Con una cuenta de inversión podemos acceder a comprar deuda emitida por el Tesoro Nacional o por empresas argentinas, tanto grandes empresas como Arcor, YPF, como también el mercado de obligaciones negociables emitidas por pymes. Incluso hay un mercado de cheques de pagos diferidos, cheques emitidos por empresas que los venden a descuento y comprándolos recibimos un pago a futuro cobrando un interés por tener ese título en cartera. Si hay interés en invertir de esta manera, lo fundamental es recibir un primer asesoramiento para conocer los pormenores de las ventajas y desventajas”, concluye Juan José Vita.

