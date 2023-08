Qué son los Cedears y cómo aprovecharlos a la hora de invertir

Apostar a distintas formas de inversión para ganarle a la inflación y a la pérdida del poder adquisitivo no resulta ser una mala idea, teniendo en cuenta el contexto económico actual. Una de las opciones viables es adquiriendo Cedears.

¿Qué son los Cedears?

Vita explica que son Certificados de Depósito Argentinos. Son activos a los que se puede acceder en el mercado local, pero que a la vez permiten invertir en activos que cotizan en el mercado exterior, como acciones o ETFs.

“Estos activos nos sirven como inversores para poder diversificar la cartera, accediendo a activos de empresas de Estados Unidos, Europa, Asia u otros países y, podemos invertir en los activos con mayor capitalización bursátil del mundo, como acciones de Microsoft, de Google, o ETF que repliquen movimiento de índices o de empresas emergentes”, señala.

¿De qué depende la evolución de la cotización?

La cotización del Cedear dependerá no solo de la evolución del activo subyacente (la acción o ETF del exterior), sino también del movimiento del tipo de cambio libre (CCL). En consecuencia, la evolución de la brecha entre el CCL y el oficial es captado por el precio en pesos del certificado, es por este motivo que los Cedears son activos útiles para dolarizar carteras. Esto se da porque se trata de un activo que cotiza en pesos.

¿Qué son los Ratios de Conversión?

Con relación a esto, el especialista de Fórmula explica que los cedears no tienen monto de operación mínima. “Pese a ello, hay que tener en cuenta que tiene ratios de conversión, lo que quiere decir que muchas veces hay que comprar una cantidad determinada de cedeares para tener el equivalente a un activo subyacente en el exterior”, señala.

Para tener una idea, una acción de Apple es equivalente a 10 Cedears en la bolsa porteña.

¿Cuál es el tratamiento impositivo?

“Es importante saber que los Cedeares lo que tienen es un impuesto a los dividendos, es decir, de los dividendos que recibamos de los Cedeares que tengamos, que van a ser dividendos cobrados en dólares, van a estar alcanzados por el impuesto a la renta extranjera y por el impuesto a los bienes personales”, asegura Juan José.

Un detalle no menor es que más allá de las cuestiones impositivas, pueden existir temas regulatorios que según el momento pueden afectar su comportamiento o liquidez.

¿Existen riesgos al invertir en Cedears?

Todas las formas de inversión tienen al menos un mínimo de riesgo. En este caso, va a estar relacionado al activo subyacente al momento de comprar una acción extranjera o un ETF compuesto por acciones. “Son activos que pueden experimentar volatilidad en sus precios y que pueden estar afectados por condiciones macroeconómicas, políticas de cada una de las empresas”, explica el especialista.

En cuanto a los riesgos del instrumento local, en ciertos Cedeares en particular hay una cuestión que no operan con demasiada liquidez en el mercado local y, por ende, al momento de comprar o vender el activo puede haber dificultades provenientes a que no cotizan en grandes volúmenes.

¿Cómo invertir en Cedears?

Teniendo en cuenta todo lo mencionado, para poder operar en el mercado local y adquirir Cedears, es necesario tener una cuenta comitente que se puede abrir en cualquier sociedad de bolsa.

“Lo importante es saber que son instrumentos que se pueden operar teniendo una cuenta comitente en Argentina y no es necesario tener abierta una cuenta en el exterior o poseer dólares en la cuenta para poder invertir”, finaliza Juan José Vita.

