Qué es la diversificación y su importancia en las inversiones

El universo que rodea la Economía es muy amplio, variado, con un sinfín de términos que para quienes no están al tanto, pueden resultar un tanto difícil de entender y comprender. Federico Roses Videla, contador público nacional, magister en mercado financiero y socio fundador de "Fórmula, Asesores Financieros" , explica qué es la diversificación y qué importancia tiene en las inversiones.

De acuerdo a lo que señaló Roses Videla a Tiempo de San Juan , para comprender este concepto hay que hacer un poco de historia. “En 1952 Henry Markowitz publicó en la revista Journal of Finance un artículo titulado “Porfolio Selection” (Selección de Portafolio), donde habla sobre la elección que realizará un inversor entre determinados activos financieros, dado un nivel de rentabilidad y riesgo”, cuenta. De esta manera, el inversor elegirá el activo que tenga menos riesgo dado un nivel de rentabilidad.

image.png Fuente: Fórmula, asesores financieros

Posteriormente, en 1964 William F. Sharpe simplifica la teoría de Markowitz, aplicando un cálculo matemático de alto grado al modelo que había planteado, en donde simplifica el problema del cálculo al realizar una estimación a través de una regresión lineal entre la rentabilidad del activo y la rentabilidad del mercado. El modelo fue llamando Capital Asset Pricing Model (CAPM), que significa “modelo de precios de activos de capital”.

El cálculo matemático es el siguiente:

image.png

Ri (t) es la rentabilidad del activo i al momento t. αi es un constante. Βi es término lineal. R(t) es la rentabilidad del mercado. ei una variable aleatoria con media 0 e independiente de R(t).

A través de este modelo se pueden diferenciar dos tipos de riesgo: el sistemático, inherente al mercado en sí, el cual no se puede eliminar; y el riesgo no sistemático, que se elimina con una correcta selección de activos que minimicen el riesgo.

“Esto sucede a medida que incrementamos los distintos tipos de activos de distintas características para que un evento puntual no me afecte toda la cartera, como que una empresa quiebre, una moneda devalúe o un bono no se pague. Acá surge el concepto de Diversificación”, señala Federico Roses Videla.

image.png

Una cartera diversificada genera cierto nivel de rentabilidad con el menor riesgo posible. “En Argentina lamentablemente no tenemos tantos activos para elegir. Tenemos bonos del estado (alto riesgo), bonos de empresas (con un riesgo menor), alrededor de 100 acciones, y casi 300 Cedears, empresas extranjeras que cotizan en Argentina. En comparación con EEUU que tiene algo así como 28.000 empresas que cotizan en bolsa, nuestro mercado es insignificante”, señala el especialista de Fórmula. Y continúa: “A esto le sumamos los plazos fijos, cauciones y algunos fondos comunes de inversión, que al margen de ser los que más diversifican, tiene sus costos de gestión que en el largo plazo afectan nuestra cartera. La selección de fondos de inversión también debe hacerse con mucho criterio”.

Muchas veces no invertir ayuda a elegir cuando hacerlo de manera correcta. En la actualidad hay entre un 80 a 90% de las ofertas para invertir en dólares, que no generan rentabilidad, pero teniendo en cuenta que es una situación pre elecciones, las demás alternativas poseen un alto riesgo.

“El Merval, nuestro índice de referencia, se encuentra alrededor de los 850 dólares. A principio del 2018 el valor rondaba los 1800. Muchas de las empresas poseen un precio por acción muy por debajo de sus valuaciones anteriores, en algunos casos con caídas del 90%, lo cual las hacen muy atractivas, siempre y cuando tengamos un horizonte temporal de inversión mayor a un año. Durante el periodo de Alberto Fernández, el promedio del Merval fue alrededor de los 500 dólares, por lo que vemos que las acciones podrían recortar un poco en estos días electorales”, analiza Roses Videla.

Si bien los bonos no tuvieron una suba tan pronunciada como el Merval, tiene un precio actual que supone que el gobierno fuera a realizar una quita de entre el 35% al 50%. Si la quita es menor, estos bonos tendrían tasas superiores al 100% en dólares. “Esta rentabilidad tiene otra cara en la misma moneda, ya que existe el riesgo que no paguen el bono”, señala Federico.

En conclusión, a medida que se clarifique el evento electoral a nivel nacional, se puede ir aumentando la exposición del invertir a distintos activos del mercado argentino. “Mientras tanto tendremos que ser pacientes e ir buscando alternativas de menos riesgo”, concluye el especialista.

Para mayor información consultar a la web de Fórmula, asesores financieros o al mail info@formula.com.ar.