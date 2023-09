ETF, la forma de inversión desde San Juan con proyección al mercado mundial

“Los activos lo que hacen es replicar un subyacente, que pueden ser algún índice bursátil, algún sector en particular del mercado, algún índice de algún país, cartera de bono, renta fija, commodities o monedas de distintos países”, explica Vita. Lo que se busca es replicar el comportamiento de un activo subyacente.

ETFs: ¿Qué son? ¿Cómo funcionan?

¿Cuál es la diferencia existente entre un ETF y un Fondo Común de Inversión?

La principal diferencia es la operatoria. “A diferencia de los fondos común de inversión, los ETF tienen cotización intradiaria y operan como una acción en los mercados. Esto los vuelve más fácil de operar y en general gozan de mayor liquidez, lo que les permite a los inversores realizar estrategias de menor plazo o tener mayores facilidades para venderlos y hacerse de efectivo de forma más rápida”, comenta el especialista.

Y continúa: “Además, los ETFs suelen tener una administración pasiva. Generalmente se autogestionan replicando el comportamiento de un benchmark o un grupo definido de activos financieros; en tanto que en los fondos comunes de inversión la gestión de la cartera suele ser activa”.

Por lo general, los fondos de inversión se mueven con cierres diarios y se puede salir rápidamente de la posición en el caso de querer hacerlo.

ETFs: Diferencia entre ETF y FCI

¿Cómo se clasifican?

Uno de los criterios que se utilizan es en base a la política de inversión del fondo. De esta manera se pueden encontrar:

ETFs de Índices (replican el movimiento de índice de acciones de distintos países)

ETFs Sectoriales (por ejemplo, de empresas del sector energético)

ETFs Regionales (mercados emergentes de diversos países)

ETFs Renta Fija (accediendo a distintas carteras de bono con distintas clasificaciones y riesgo crediticio)

ETFs Commodities (en el caso de querer invertir en oro, cobre, petróleo, etc.)

ETFs de Monedas (invertir en monedas de otros países)

“Cualquier tipo de activo que tenga cotización y sea líquido puede ser convertido en un ETF. De hecho, los hay de índices accionarios, subíndices sectoriales, bonos, inmuebles, materias primas, etc. También hay ETFs regionales o de países. Al incorporar a los ETFs dentro de una estrategia de inversión, los inversionistas pueden beneficiarse de una diversificación instantánea”, señala Vita.

De forma complementaria, también se puede establecer una categoría en función de la estrategia que sigue el fondo. En este punto, se puede definir:

*Los que replican de manera proporcional el comportamiento del índice de referencia.

*Los inversos: van en sentido contrario al movimiento del índice-su rentabilidad será positiva cuando el índice pierda valor, y negativa cuando suba.

*Apalancados: la relación con el índice o activo puede ser directa pero la proporción de la variación del rendimiento del ETFs dependerá del grado de apalancamiento–por ejemplo, en un ETF apalancado por dos, las ganancias (o perdidas) se duplican en relación al índice de referencia.

ETFs: ¿Cómo se clasifican?

¿Cuáles son los riesgos?

El especialista de Fórmula explica: “Los riesgos principales van a depender de lo que suceda con los activos que compone la cartera de cada uno de los ETF. El ETF va a replicar el movimiento de sus activos subyacentes, por ende, si estamos expuestos a acciones, bonos, commodities, bienes raíces y su precio cae, la cartera compuesta por estos activos va a reflejar la caída en sus precios”.

Y continúa: “A su vez, los ETF apalancados presentan un riesgo mayor en cuanto a que exageran el movimiento de sus activos subyacentes mediante la utilización de apalancamiento. Además, no siempre replican al 100% lo que sucede con sus activos subyacentes y tiene un costo condicional que hace que el movimiento no se refleje. Hay ETF que son pocos líquidos, y cuando queramos comprarlos o venderlos, podemos encontrar falta de oferta o demanda para poder salir rápidamente de ese producto”.

ETFs: ¿Cuáles son sus riesgos?

¿Cómo operar desde San Juan?

Los agentes de bolsa ofrecen la posibilidad de abrir una cuenta en el extranjero, y de ahí se puede acceder a una gran variedad de ETF en todo el mundo, no solo en el mercado estadounidense.

“El mercado argentino cuenta con el acceso a ETF vía Cedears, ósea que podemos acceder a través de Cedeares a poder posicionarlos en ETF algunos sectoriales, entre otros. También a ETF regionales como mercados emergentes”, remarca Vita. Los ETFs de Cedears disponibles son DIA, SPY, QQQ, IWM, EEM, EWZ, XLF, XLE, ARKK.

La operatoria es con Dólar Divisa (CCL), y el monto mínimo de operación dependerá del instrumento en el que inviertas. Además, también se puede operar 9 ETFs diferentes a través de CEDEARs, sin mínimos de inversión y en Pesos.

ETFs ¿Cómo operar desde Argentina?

¿Cómo es el pago de dividendos?

Depende de la política de cada ETF. Generalmente, cuando alguna de las acciones que componen un ETF paga dividendos, estos se reinvierten y luego se distribuyen de la forma preestablecida con determinada periodicidad, sean mensual o trimestral. Según la ley americana (Act. 1940), este tipo de instrumentos tiene la obligación de distribuir dividendos periódicamente (trimestral, semestral, etc.) y estos están exentos solo para los ciudadanos estadounidenses. Cualquier tenedor extranjero deberá pagar un 30% de impuestos sobre esta distribución, además de los impuestos locales que le correspondan.

En tanto que, en los europeos, la legislación que rige es la Undertakings for the Collective Investment of Transferable Securities (UCITs). Estos no están obligados a distribuir dividendos, teniendo (igual que los FCI) dos opciones: acumulativas, y distributivas. En el caso de un inversor de Argentina, no sólo es importante tener en cuenta las diferencias impositivas mencionadas, sino también el tratamiento local para este producto. Se los considera FCI constituidos en el exterior, con lo cual las personas físicas estarían alcanzadas por el impuesto a las ganancias y también por bienes personales.

