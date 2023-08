Criptomonedas y una práctica guía para entender las variedades que existen

Lo primero a saber es que la criptomoneda es un tipo de activo que se basa en la tecnología criptográfica y en la blockchain, que en criollo es cadena de bloques. “Es una tecnología que lo que hace es ir imprimiendo y distribuyendo las transacciones que se realizan en la red a todos los participantes de esa red”, señala el especialista. Esto significa que se trata de un tipo de activo que comenzó a ser utilizado como un medio digital de intercambio.

Guía de Economía Doméstica: CRIPTOACTIVOS PARTE 1

Vita explica que “los criptoactivos surgen como una innovación tecnológica que lo que busca es la descentralización, es decir, que las transacciones no queden auditadas por un administrador central (que en el caso de una economía tradicional puede ser un banco central o los bancos comerciales), sino que busca que la auditoría de las transacciones que se hacen en la red queden en manos de todos los participantes de esa red. Por ende, todas las transacciones que se van haciendo en cada una de las blockchain son distribuidas en todos los usuarios que participan de las mismas”.

La primera criptomoneda que empezó a operar fue Bitcoin en 2009,7 y desde entonces han aparecido otras con diferentes características como Litecoin, Ethereum, BNB (Binance), Bitcoin Cash, Ripple o Dogecoin, entre otras.

image.png

Dentro del universo cripto existen tres tipos: token de valor, token de uso y las stablecoins (moneda estable).

Token de Valor

El especialista de Fórmula explica que este tipo de cripto intenta cumplir funciones similares a la del dinero, buscando preservar el valor mediante la escasez en la emisión de la moneda. Gracias a este faltante, preserva su valor frente a monedas tradicionales.

Guía de Economía Doméstica: CRIPTOACTIVOS PARTE 2

Uno de los casos más conocidos dentro de este grupo es la Bitcoin, que actualmente tiene un valor en pesos argentinos de más de 8 millones.

“Este tipo de monedas no pueden ser vistas como una inversión tradicional debido a que son activos que no generan dividendos o no funcionan dentro de lo que es un esquema tradicional de inversiones, donde uno invierte para recibir un flujo futuro. Puede ser comparado desde el punto de vista de inversión con el hecho de tener un bien transable, como un vehículo o inmueble, que puede revalorizarse en función que el precio de ese bien aumente en el futuro y pueda tenerlo a un precio más elevado”, asegura Juan José Vita.

Token de Uso

Este tipo de cripto surgen como parte de las tecnologías vinculadas a las finanzas descentralizadas. “Son desarrollo de software utilizando la blockchains como base, que lo que propone es generar un sistema que replique las actividades que se realizan en la economía tradicional o el sistema financiero tradicional”, asegura el especialista.

Guía de Economía Doméstica: CRIPTOACTIVOS PARTE 3

Uno de los ejemplos más populares dentro de este grupo es el Ether, que en la actualidad tiene un valor aproximado en pesos argentinos de 500.000. Este tipo de cripto se monta sobre una red denominada Ethereum, donde busca generar aplicaciones que puedan replicar las transacciones que se realizan en las finanzas tradicionales, por ejemplo, tomar préstamos, invertir o comprar activos que estén montados sobre esa red.

“En este caso, para hacer un paralelismo a las finanzas tradicionales, se pueden considerar los token de este tipo como acciones de empresas tecnológicas que se van a revalorizar en cuanto a que el software o la tecnología sobre la que están montadas tengan una mayor acción para generar mayor utilidad financiera a los tenedores de ese token”, explica Vita.

Stablecoins o moneda estable

Este tipo de cripto generan token vinculados a la cotización de otro activo del sistema financiero, como son las monedas tradicionales. Este tipo de moneda se utilizan en transacciones cotidianas, debido a que no presentan volatilidad en el precio, como si sucede en otro tipo de criptomonedas.

Guía de Economía Doméstica: CRIPTOACTIVOS PARTE 4

Dentro de este grupo podemos encontrar el Tether, una de las stablecoins más populares y ampliamente utilizada en la industria de las criptomonedas. Hoy en día un Tether equivale a 278 pesos argentinos. El valor es porque en nuestro país las stablecoins están relacionadas al dólar, intentando por medio de distintos mecanismos, mantener una paridad a la cotización oficial de la moneda estadounidense.

¿Es conveniente invertir en criptomonedas?

Juan José Vita señala que, teniendo en cuenta la coyuntura actual, los criptoactivos están experimentando bajas en sus precios, pensando en que la economía global es una situación de potencial recesión.

Guía de Economía Doméstica: CRIPTOACTIVOS PARTE 5

“Los bancos centrales están tensionado su política monetaria para combatir la inflación, asique es una coyuntura desfavorable para los activos que tiene este componente especulativo. En caso de querer invertir en criptoactivos, lo idea es hacerlo con un pequeño porcentaje de la cartera, para evitar que la materialización de potenciales pérdidas en el valor genere un daño patrimonial grave”, finaliza el especialista de Fórmula.

Para mayor información consultar a la web de Fórmula, asesores financieros o al mail info@formula.com.ar.