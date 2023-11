Camino al balotaje, ¿Argentina está en condiciones de una economía dolarizada?

“Como era de esperarse, la temperatura de la cotización de los dólares financieros (MEP, CCL y Blue) marcó el ritmo de este segundo semestre, en donde pasamos de un dólar MEP en $539 el viernes previo a las PASO a un MEP de $899 el viernes previo a las generales, es decir más de un 66% en tan solo 70 días. Entre los principales motivos de un movimiento tan disruptivo en los dólares financieros, además de la evidente debilidad en las reservas internacionales del Banco Central y las distorsiones de la macroeconomía, se puede resaltar que los mercados no esperaban que Javier Milei, el candidato “libertario”, fuese el más votado en relación a las dos principales fuerzas que venían liderando la escena política en la actualidad”, comenta.

Javier Mlei, quien propone dolarizar la economía nacional en el caso de quedarse con las elecciones, mencionó tener cinco vías operativas distintas, de las cuales, según puntualiza Mariano, solo se conocieron públicamente dos. Las mismas son:

Plan de dolarización formal: Ocampo – Cachanosky

Mariano explica que el primero de estos potenciales programas es el plasmado por Emilio Ocampo y Nicolás Cachanosky en su libro “Dolarización: una solución para la Argentina”, el cual presenta una arriesgada propuesta de dolarización que en pocas palabras y simplificando técnicamente, implica conseguir un cuantioso préstamo que oscilaría, según distintas variables entre 20 mil y 40 mil millones de dólares, poniendo en garantía activos financieros argentinos.

Al respecto menciona: “Intentando explicar esta propuesta con mayores tecnicismos, vale mencionar que implicaría el lanzamiento de una suerte de fideicomiso en el exterior (FEM) que permita vender certificados de participación sobre los activos financieros fideicomitidos y con esos dólares llevar adelante el proceso de dolarización de la economía. A partir de lo expresado por los autores el FEM se conformaría con una serie de activos financieros del BCRA (bonos soberanos, adelantos transitorios, Letras Intransferibles), algunas acciones del Fondo Garantía y Sustentabilidad del ANSES, participaciones accionarias en empresas que cotizan por parte del gobierno nacional y parte de las retenciones que se aplican a las exportaciones, entre otros”.

Algunas de las cuestiones más debatibles y determinantes por su ponderación en la composición del FEM es si las denominadas “Letras Intransferibles”(LI), principal activo del BCRA, legalmente se pueden “transferir” al fideicomiso (el nombre no ayuda), y, no solo eso, sino también, que tanto estos activos, como los “Adelantos Transitorios” (AT) del BCRA, tienen un valor de mercado para potenciales inversores, ya que ambos son créditos que tiene el banco central con el gobierno nacional. Otro de los puntos controvertidos del plan, que en principio se relaciona más a lo ideológico, sería la soberanía energética y la potencial entrega de las acciones de YPF al FEM como sobre garantía.

Adicionalmente, un plan de dolarización como el Ocampo-Cachanosky presenta como hipótesis la cancelación de los pasivos remunerados del BCRA (Leliq y Pases) ya sea con dólares frescos obtenidos del FEM, o de no ser el caso por no conseguir los dólares, se especula desde la academia, con el canje de los mismos en bonos soberanos en dólares que serían entregados a los tenedores de estos créditos que en la práctica son los bancos.

“En castellano, de darse este escenario, es importante mencionar que la mayor parte de las Leliq son el respaldo de los plazos fijos de los argentinos, por lo cual llevar adelante este plan implicaría que los bancos tuviesen que darse vuelta y entregar a los ahorristas un bono soberano en dólares, sobre el cual no se tendría mayor información en cuanto a plazo y eventual tasa de interés, algo muy similar a lo sucedido con el tan mencionado Plan Bonex. Una vez cancelados los pasivos del Banco Central y entregados los activos de dicha institución al FEM, se entiende que se cumpliría otra de las propuestas de campaña de La Libertad Avanza que sería dejar sin funciones de regulador de política monetaria al BCRA”, indica.

En línea con la conversión de los pasivos remunerados, este programa de dolarización implicaría el canje de todas las deudas soberanas en pesos emitidas por Estado Nacional por bonos soberanos en dólares, convirtiendo a Argentina eventualmente según cálculos de consultoras privadas en uno de los principales países emisores de deuda en moneda dólar a nivel global en relación al tamaño de su economía.

La pregunta clásica a un programa de dolarización es ¿Cuál será la tasa de conversión o tipo de cambio al que se podría llevar adelante el plan?, algo que en reiteradas ocasiones tanto los autores como el candidato libertario respondieron “a precio de mercado”. Es decir, al precio que dicte el mercado en el momento de intentar cristalizar la propuesta y que dependerá del precio que tengan los activos que eventualmente formarán parte del fideicomiso, del monto de pasivos del BCRA y de los dólares que potencialmente puedan conseguir.

Mariano menciona como algunos ejemplos o escenarios sobre cuánto podría ser el tipo de cambio de conversión.

En el mejor de los escenarios donde las Letras Intransferibles y los Adelantos Transitorios sea transferibles y tengan valor de mercado, consiguiendo 20 mil millones de dólares (medio préstamo del FMI) podrían dolarizar a $900.

En otro escenario donde las Letras Intransferibles y los Adelantos Transitorios no sea transferibles y/o no tengan valor de mercado deberían conseguir con el FEM casi 40 mil millones de dólares para dolarizar a $900.

En otro escenario donde las Letras Intransferibles y los Adelantos Transitorios no sea transferibles y/o no tengan valor de mercado y no puedan conseguir con el FEM casi 40 mil millones de dólares, sino solo 20 mil millones de dólares podrían dolarizar a $2.700.

Si se toma en cuenta el famoso cálculo de dólar convertibilidad, es decir, Pasivos Monetarios divido en reservas brutas el tipo de cambio de conversión sería $2.600.

La danza de escenarios puede ser variada dependiendo del valor de los activos y la cantidad de dólares a conseguir, pero lo único que es seguro que bajo esta metodología de dolarización es necesario conseguir dólares frescos para hacerla efectiva, y que, si mientras menos dólares consigan mayor deberá ser el tipo de cambio de conversión. En cuanto a los plazos de un programa como este lo estiman entre 9 a 24 meses, según el representante del partido libertario con el que se hable.

Por último, vale agregar que este escenario es el que se baraja dentro del ámbito de las finanzas como el potencialmente más probable dado que el candidato Milei mencionó en la previa de las generales que el presidente de su Banco Central sería Emilio Ocampo, autor de este programa.

Plan de dolarización de hecho

El especialista local explica que el segundo plan, en términos generales, implicaría que dadas las circunstancias de la macroeconomía los agentes económicos comiencen a utilizar con más frecuencia en sus transacciones del día a día el dólar para pagar sus obligaciones.

Esto implicaría eventualmente una ley que libere totalmente la utilización de la moneda estadounidense u otras monedas con curso legal para realizar el pago de cualquier transacción habitual y no solo operaciones inmobiliarias y grandes operaciones como es de usos y costumbres desde hace unos años. Adicionalmente, se especula a partir de propuestas de asesores del espacio La Libertad Avanza como Carlos Rodríguez (propuso un “Blanqueo Popular”) que incluiría un eventual blanqueo de capitales para que parte de los casi 400 mil millones de dólares fuera del sistema que tienen los argentinos vuelvan al país para financiar dicha dolarización. En cuanto a

Este programa tiene un defecto, según Mariano, que es la dependencia exclusiva de la confianza de los argentinos en el futuro accionar del gobierno libertario, el cual por lo menos a días del balotaje parecería no contar con todo el aval del ámbito del mercado de capitales sumada a la mala experiencia de algunos empresarios luego del blanqueo durante el gobierno de Mauricio Macri.

En lo que respecta a tipo de cambio, plazos y metodología de implementación de esta manera de dolarizar no han quedado claros a esta altura, ni tampoco como sería el cumplimiento del eventual cierre del BCRA dado que el peso en principio debería seguir existiendo.

El ruido de un programa de estas características volvió a la escena a partir de una serie de declaraciones de la candidata a Victoria Villaroel durante el debate de vicepresidentes.

“En conclusión, no es claro el camino que tomaría la economía en el caso de que gane La Libertad Avanza las elecciones presidenciales, dado que, si bien la dolarización fue la bandera, el programa específico, la metodología y plan operativo y el paso a paso necesarios para proyectar escenarios con un gobierno de dicho color es una verdadera Hidra de varias cabezas”, indica Mariano.

Y finaliza: “Lo que si pareciese ser claro es que en caso de que sea electo Javier Milei, y ante la confirmación luego de las generales que “Ni la dolarización ni la eliminación de Banco Central son negociables”, es que los agentes económicos volverían a comportarse como en la previa de las generales. Es decir, suponiendo que la dolarización es inminente e intentando adivinar un precio de conversión que implicaría según los potenciales escenarios una devaluación oficial de mínima de 190% para llevar el dólar oficial a $900 en el mejor de los casos y de 660% para llevarlo a $2.700 en otro de los escenarios analizados que vale mencionar que no sería el más extremo. Es importante mencionar que aún la economía se mantiene en su mayoría a precios dólar oficial y que de darse el impacto de dichas devaluaciones traerían aparejados un potencial gatillo para una aceleración inflacionaria a niveles de hiperinflación. Por último, el mejor escenario para conseguir apoyo político para llevar adelante una “DOLARIZACIÓN” es justamente una hiperinflación”.