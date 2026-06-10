Vino entre estrellas y paseo de emprendedores: el Chalet Cantoni se prepara para un finde a pura cultura

El Chalet Cantoni Casa Cultural se consolida una vez más como uno de los epicentros de la movida local. Esta semana, el espacio abrirá sus puertas para recibir dos propuestas bien diferentes pero con un mismo objetivo, que es invitar a los sanjuaninos a disfrutar del conocimiento, el arte y la producción de nuestra provincia.

La grilla arranca este viernes 12 de junio, a las 21 horas, con una propuesta que promete encandilar los sentidos: la “Experiencia Astrovinos”. Se trata de un recorrido guiado por especialistas que fusiona la ciencia, la cultura y los sabores regionales, ideal para los amantes del buen vino y los misterios del cosmos. La velada comenzará con una recepción de vermouth y continuará con la degustación de cuatro variedades de la bodega Finca Magnolia. El maridaje perfecto llegará de la mano de la sommelier María V. Cammilleri y el licenciado Arturo Sánchez, quienes guiarán al público en un viaje reflexivo a través de las grandes preguntas sobre el universo. Las entradas para esta experiencia exclusiva tienen un valor de $30.000 por persona y los cupos se pueden reservar comunicándose al 264 468-2181.

Por su parte, el plato fuerte para el fin de semana llegará el sábado 13 de junio, en horario de 16 a 20:30 horas, con una edición especial de la Feria Paseo Cantoni. En esta oportunidad, el encuentro se vestirá de fiesta con entrada libre y gratuita para conmemorar un nuevo aniversario de la Fundación de San Juan y, al mismo tiempo, anticipar las celebraciones por el Día del Padre.

El paseo reunirá a más de 80 emprendedores locales en una iniciativa organizada en conjunto con la Dirección de Economía Social, convirtiéndose en la opción ideal para buscar el regalo de papá y apoyar el trabajo sanjuanino en una tarde para compartir en familia. Además, la jornada estará ambientada con un fuerte despliegue artístico que incluirá música en vivo con DJ invitados, la presentación de la violinista Rosabell Medero Rodríguez e intervenciones del mimo Luis Cravero. Desde el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte destacaron que a través de estas actividades se busca seguir generando espacios que impulsen el trabajo de los artistas y productores de la provincia, fortaleciendo la identidad local desde el encuentro y la participación comunitaria.