Video: cerrando ciclos, Pampita confirmó su separación con un vestido rojo

No para

No para Video: el polémico posteo de Arturo Vidal con palitos para Armani y Acuña

Pampita, por su parte, respondió de manera breve pero contundente en sus historias de Instagram. “Yo me enteré de todo el viernes 20 de septiembre y ese día me separé. No tuve ninguna separación antes de esa fecha”, escribió la modelo, acompañando su mensaje con capturas de pantalla de conversaciones privadas que mostraban una aparente armonía en la pareja hasta el 19 de septiembre.