Valeria Mazza lo recordó con emoción a Valentino tras su muerte: fotos de archivo y anécdotas

El diseñador italiano falleció a los 93 años y dejó una huella eterna en la historia del lujo y la elegancia. Valeria Mazza recordó al icónico dueño de un "rojo" inigualable y con quien compartió desfiles, celebraciones y una relación que trascendió la pasarela. Imágenes de archivo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La moda internacional atraviesa horas de profundo duelo. A los 93 años murió Valentino Garavani, considerado el último gran diseñador de alta costura del siglo XX. Ícono absoluto del glamour, creador del inconfundible “rojo Valentino” y figura central del universo fashion durante más de medio siglo, dejó una huella imborrable en las pasarelas y en la historia del diseño.

Entre las modelos que marcaron su trayectoria se destacó Valeria Mazza, una de sus musas preferidas durante la era dorada de las supermodelos. La argentina no solo fue protagonista de sus desfiles más emblemáticos, sino que también compartió con él momentos personales y celebraciones que trascendieron lo profesional.

“Para mí fue un honor, un orgullo y un momento clave en mi carrera hacer los desfiles para Valentino”, expresó Mazza desde Uruguay. “Marcó una era en la moda. Amaba sus vestidos de noche; me hacían sentir una reina”, recordó con emoción. Según relató, el diseñador se destacaba por su obsesión por el detalle y su presencia constante en cada instancia del trabajo: “Era un exceso de talento. Estaba en todo, no delegaba nada, desde las pruebas hasta el momento en que salíamos a la pasarela”.

image
Valentino con Valeria Mazza y Alejandro Gravier en Roma. (Foto: gentileza Valeria Mazza)

Valentino con Valeria Mazza y Alejandro Gravier en Roma. (Foto: gentileza Valeria Mazza)

La relación entre ambos fue mucho más allá del ámbito laboral. Valeria acompañó al modisto en la celebración de sus 45 años en la moda, un festejo de tres días en Roma que reunió a las figuras más importantes del mundo fashion y del espectáculo. Además, participó en El último emperador, la película que repasa la vida y obra del creador italiano.

“Valentino era muy cariñoso, no solo conmigo, sino también con Alejandro y con mis hijos”, agregó la empresaria, al destacar el costado humano del diseñador. “Deja un sello imborrable en la moda. Lo despedimos con un fuerte aplauso, como se despide a un gran artista”, concluyó.

image

Con su partida, se va una leyenda que definió el lujo, la elegancia y el glamour de una época. Su legado seguirá vivo en cada diseño, en cada alfombra roja y en la memoria de quienes lo acompañaron a lo largo de una carrera única.

