Se separó Fernanda Callejón

Essta mañna comenzó con una gran sopresa, María Fernanda Callejón confirmó que su separación de Ricky Diotto. A pesar de los rumores que inundaron los medios de comunicación, la actriz usó las redes sociales para aclarar que no hubo tercera en discordia.

Luego de ese extenso comienzo, destacó que entre ambos concluyeron en la separación porque sería la mejor decisión. El desarrollo de su hija en común sería otra de las razones.

Además, expresó que seguirían siendo una familia unida y "continuaremos juntos como padres orgullosos, apoyándola". Su posteo termnina con el agradecimiento a todos los que promuevan el respeto porque es un "difícil momento" y, especialmente, por su pequeña hija de tan solo seis años.

fernanda callejon posteo.jpg

Los rumores de infidelidad

La separación, luego de tantos años en pareja, empujó a Ricky Diotto a aclarar lo que muchos medios de comunicación dieron como cierto en algún momento: una infidelidad.

“Conocerla -a Fernanda Callejón- me cambió la vida para siempre, fruto de ese amor incondicional nació nuestra hija, que hoy es lo más importante que tenemos y debemos proteger. Todavía nos seguimos preguntando qué fue lo que pasó. Acá no hubo terceros, infidelidades ni nada que se le parezca, simplemente no somos los mismos de siempre”, indicó en un posteo de Instagram. el odontólogo.

Asimismo, detalló que ambos se sienten tranquilos y en paz por la historia que construyeron juntos. "Gracias por seguir nuestra historia y por acompañarnos siempre con mucho respeto", concluyó.

En julio de 2020, plena pandemia, la pareja vivió un momento que podría haber tenido un trágico final. Una falla en una estufa produjo que se intoxicaran con monóxido de carbono y fueran internados de urgencia.

Al momento del alta médica, la familia se unió más que nunca. Sin embargo hoy confirman su separación por su propio bienestar y el de su hija.