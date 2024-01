Sabrina Rojas, enojadísima con Luciano Castro: "Mucho gimnasio, pero..."

La furia de Sabrina Rojas se desató por la ausencia del actor en el cumpleaños de su hijo menor; la situación se agravó porque el actor no ve al niño desde hace 20 días , ya que el pequeño se encuentra en Carlos Paz , con su madre, mientras que Luciano está actuando en Mar del Plata.

Terrible Rodolfo Ranni sufrió un gravísimo accidente: "Me rompí..."

Según contó la periodista Maite Peñoñori en LAM, Sabrina visitó a Castro en la costa para llevarle a los niños, pero el actor ya tenía planes y no quiso suspenderlos: “Hacía como veinte días que no veía a los chicos y las fiestas no las había pasado con ellos”.