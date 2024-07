Oriana Sabatini y Paulo Dybala dierone el sí: la primera foto como marido y mujer

Embed - ORIANA on Instagram: "Ahora si, para siempre " View this post on Instagram A post shared by ORIANA (@orianasabatini)

Así pusieron fin al misterio de una previa que transitó en el más profundo hermetismo. Solo se sabía que a ella la vestía Dolce y Gabbana y a él eligió a Battistoni un sastrería italiana que le diseñó un modelo artesanal. La noche previa también transitó por carriles diferentes, como se acostumbra el estilo de las bodas clásicas. Paulo lo pasó en una comida de amigos -religioso fernet cola de por medio- y ella no dio detalles en las redes, pero durante la mañana se mostró de entrecasa, antes de empezar las sesión de estilismo, responsabilidad de Vicky Miranda y su equipo.

Cathy Fulop y Ova Sabatini, los padres de la novia, fueron de los más emocionados. Es que los días previos estuvieron marcados por los nervios de la boda y por la incertidumbre de la presencia de Gaby. Luego de algunos malentendidos, Ova confirmó la ausencia de su hermana: “Para mí es un tema muy, muy triste y me quiero enfocar en la felicidad. Tengo que aceptar el hecho y seguir adelante. Ya se solucionarán las cosas”, lamentó, en un contexto muy movilizante en el que también recordó a sus padres, Osvaldo y Betty, fallecidos en los últimos años.

A la boda asistieron unos 300 invitados, muchos de ellos famosos, debido a las respectivas profesiones de los novios. Stefi Roitman y Ricky Montaner, Tini Stoessel, Rodrigo De Paul y Leandro Paredes con su esposa Camila Galante son algunos de los presentes. El ex Boca Juniors, compañero de Paulo en la Roma de Italia, también aportó el vino que acaba de lanzar al mercado y que regará las mesas de la fiesta. Se trata de un Malbec llamado Mi Victoria LP32, que el futbolista lo elaboró junto a su hermana Vanessa.

La encargada de organizar la ceremonia fue Claudia Villafañe a través de su empresa de eventos y por pedido de las familias de los novios, casi no se filtraron detalles. Del menú, solo se sabe que la torta estará a cargo de Damián Betular. “Será simple, sencilla, como son ellos”, adelantó el reconocido pastelero a Teleshow. Además, destacó que la pareja eligió una torta clásica y que habrá sorpresas dulces para los invitados para que se lleven a su casa.

Un detalle no menor es que el casamiento, a diferencia de las bodas de otros famosos, no cuenta con ningún canje. Para mantener la línea hermética, se supo que todas las empresas que prestarán su servicio firmaron contratos de confidencialidad para preservar todos los detalles y que no salgan a la luz algunos de los secretos que preparan para el festejo. En esa misma línea, los invitados no podrán acceder al salón de fiestas con sus celulares y se dispondrán de unas bolsas numeradas para que puedan guardar sus dispositivos, que quedarán afuera de todo lo que ocurra en la gran celebración