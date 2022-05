"Nos estamos conociendo", Rusherking habló de su relación con la China Suárez

“Estoy muy enamorado y muy bien con alguien. De verdad hace mucho que no me pasaba sentirme así”, declaró el cantante; quien además confesó que tuvo la mala suerte de ser grabado durante la fiesta en los Martín Fierro. “No me gusta eso de mostrarme ni exponerme cuando recién estoy conociendo a alguien porque me parece mucho”, reconoció con algo de timidez.