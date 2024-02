Morena Rial blanqueó de que trabaja tras quedarse sin casa: "Se hace buena plata"

Carmen consultó a la joven sobre su padre, Jorge Rial, y Morena confesó que, a diferencia de su hermana Rocío, ella no tiene un departamento a su nombre en Buenos Aires.

La joven relató que ambas iban a tener propiedades propias, pero cuando se peleó con el ex conductor de “Intrusos”, perdió la vivienda.

Según Morena, su hermana Rocío nunca discute con Rial, por ese motivo recibió un departamento y un auto.

“¿Sentís que te está castigando por algo?”, le consultó Carmen Barbieri a su invitada.

Morena respondió: “Supongo que él, como que hace todo lo que está haciendo por un tema de que me quiere, no sé si castigar, pero de alguna forma hacerme entender que lo que pasó el año pasado no estuvo bien”.

Sin embargo, remarcó: “De igual forma, no me está castigando a mí, lo está castigando a mi hijo”.

“¿En qué sentís que castiga a tu hijo? ¿En no ayudarte económicamente, por ejemplo?”, insistió Barbieri.

La joven le respondió: “No, es que no es económicamente. Yo no le pido que me pase plata. Lo que yo le había pedido era un lugar para vivir estable. Nada más que eso”.

Por el momento, Jorge Rial prefirió no salir a responder las duras acusaciones de su hija.