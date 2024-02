Marvel Studios actualizó el cronograma de estrenos de sus próximas películas

Marvel Studios y Disney arrancaron la semana con grandes novedades para sus aficionados, empezando por la revelación del tráiler de Deadpool & Wolverine que se convirtió en el avance más visto de todos los tiempos en un plazo de 24 horas. Pero la cosa no se quedó allí ya que las compañías volvieron a demostrar un poco de amor el día miércoles y, en pleno festejo de San Valentín, confirmaron al elenco completo de Los Cuatro Fantásticos (The Fantastic Four). Ahora también nos llega un calendario actualizado con sus próximos estrenos.