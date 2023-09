Marixa Balli confirmó lo que todos sospechaban sobre Tinelli

“No puedo dar muchas explicaciones porque lo sigo cuidando, porque soy una tonta y una dama. Mientras él me minimiza, yo lo cuido. Él maneja muy bien la ficción, pero no puede manejar bien la realidad conmigo ”, arrancó la panelista de LAM.

Y agregó: “¿Para qué me invita o para qué me pone en una situación incómoda? Porque si vos querés mucho a alguien, lo tratás de otra manera. Me encanta que diga que soy hipnótica, me encanta que diga muchísimas cosas, pero me parece que cuando estoy en vivo frente a frente, él se pone en una postura y en una situación que no pasa cuando él habla con chicas como que hace como un acting, que es ficción”.

Marixa Balli aseguró sobre Marcelo Tinelli: “Se pone en una postura que no le suma a él, que no me suma a mí; que yo trato de respetarlo, que lo espero a ver qué es lo que va a decir, porque soy respetuosa, porque yo nunca tuve nada que ocultar, sin embargo, callé y callé porque soy una dama, pero nunca tuve nada que ocultar. Callé porque a él no le convenía que yo hablara en ese momento ”.

La joven cerró diciendo: “Me pareció muy bajo. Siento que me minimizó y yo no me lo merezco, porque yo no pedí ir al ‘Bailando’, ellos me invitaron. A mí no me gusta que él cuando habla conmigo diga una cosa y cuando está en su programa cambia totalmente todos los papeles . Me minimiza, va y hace un acting. Yo fui muy feliz con él , entonces, él puede tener amnesia, pero yo, gracias a Dios, en mi vida, a pesar de muchas cosas, no pierdo la memoria. A mí no me gusta que me minimicen o que se burlen. Ayer sentí que se burló”.

Marixa Balli le contestó a Marcelo Tinelli sin filtro

La repudiable respuesta de Marcelo Tinelli.