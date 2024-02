María Eugenia Ritó se puso a llorar al hablar de su terrible lucha contra las adicciones: "Estuve muerta"

La diva reconoció: “Yo me hice sola porque mi mamá tenía que salir mucho a trabajar”.

Ritó también habló del grave problema de adicciones que debió afrontar sin nadie que la contuviera, porque estaba alejada de su única hermana: “Yo soy sincera, a mí no me da vergüenza contarlo. Sí, me emociono y vuelvo a repetir, soy un ser humano. Estaba muy solita”.

Y reconoció un hecho tremendo: “Yo estuve muy mal, al punto de… Yo estuve muerta. Te puedo asegurar que estuve muerta. La adicción te saca el alma, te saca la vida. Dejás de ser vos”.

La diva señaló: “Más de una vez le pedí a Dios, y por eso no podía volver al medio, porque abría la ventana de mi casa, me miraba al espejo y no podía sentir”.

La modelo fue sincera: "Yo decía tenés dos piernas, salí y caminá. Dios, ayudame, empujame. Soy una artista, una persona".

La joven reconoció que, a pesar de todo, no lograba salir adelante porque la adicción la superaba: “Me decía: Tuviste todo, volvé, vos podés y yo no podía, no podía”.