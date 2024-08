Las fotos de las lujozas vacaciones de soltera de Wanda Nara en Tulum

Wanda Nara arrancó con todo la segunda mitad del año pero justo antes de comenzar con las grabaciones de Bake Off Argentina, que se emitirá por Telefé, decidió descansar unos días con sus hijas Francesca e Isabella.

A través de su Instagram, Wanda Nara se encargó de postear cada uno de los hermosos lugares que visitaron, los manajes con los que se deleitaron y la diversión de sus dos hijas en la playa.

image.png

Además, pudimos ver el lujoso hotel en el que se quedarán las Nara durante estos días. Ella, también se mostró con costosos bikinis, carteras y accesorios de lujo, tal como nos tiene a todos acostumbrados.

En el perfil de la rubia, pudimos ver las cristalinas aguas del caribe mexicano en unos días a puro relax y sol. Parece ser que el tema Mauro ha quedado atrás, al menos por algunos días.

image.png

Wanda Nara se reencontró con L-Gante en España

Wanda Nara anunció, días atrás, su separación de Mauro Icardi y, desde ese momento, comenzaron a correr rumores de un acercamiento entre la joven y L-Gante, con quien ya había sido relacionada el año pasado. Juan Etchegoyen reveló, en Radio Mitre, que el cantante aprovecharía un viaje de trabajo a España para reencontrarse con Wanda lejos de miradas indiscretas.

El periodista arrancó diciendo: “Quiero abrir el programa de hoy con algo que ayer me llegó a última hora. Tengo dos versiones sobre una información que está relacionada a L-Gante y Wanda Nara. Una fuente me habla de una luna de miel sin compromisos, lo que sería un gran paso en este vínculo que no nació ayer”.