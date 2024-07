La dulce carta que Pampita le escribió a su hija Ana por su cumple

¡Todo mal! Carolina Baldini habló de la carta documento que recibió del Cholo Simeone, su ex marido.

Junto al texto, la modelo publicó un video donde se ve a la pequeña, rodeada de su familia, apagando las velas de la torta. Este posteo generó reacciones en muchas figuras famosas: Marcela Coronel escribió: “La carita de felicidad”; Sofía Zámolo opinó: “Ay, bebita, felices 3 años. Siempre pura alegría Anita”; Cora Debarbieri agregó: “Muy feliz cumpleaños, toda la felicidad”; Julieta Navarro expresó: “Feliz cumple mi vida, Ana García Moritán, la más linda del mundo. Te amamos”; Carolina Haldemann escribió: “Feliz cumple, princesita hermosa”; Nequi Galloti no ocultó su alegría: “Ayyyy, pero cuanta felicidad tiene Anita. ¡Muy felices 3 años!”; Mónica Antonópolus fue más directa: “Feliz cumple, familia”.

"Feliz cumpleaños hijita de mi Corazón! Gracias a Dios por la dicha de tenerte en nuestras vidas! Tu carita sonriente que hace tres años ilumina nuestras vidas es de lo más lindo que nos pudo pasar! @anagarciamoritan"

Pampita habló de las dificultades para tener a su hija

“Yo creo que la maternidad siempre fue el tema. De chiquita pensaba ‘cuando sea grande quiero tener un montón de hijos’. Era como que siempre quise un gran familión. Lo tenía muy claro. Mi último embarazo no fue algo sencillo. No pudo darse de manera natural. Estuvimos un año buscando, así que bueno, me informé y busqué la opción que había a disposición. Y lo hicimos”, dijo la modelo.

Y agregó: “Fue, por supuesto, una decisión que implicaba al cuerpo. Y que iba a llevar un tiempo. Y que tal vez no iba a pasar, porque esa opción también estaba. Pero lo enfrentamos toda la familia muy unidos y me acompañaron mucho en ese estado hormonal por el que pasé. Y lo hice reiteradas veces, no una vez, sino varias veces. Tenía un deseo muy fuerte”.