Karina Mazzocco pasó por San Juan y elogió los paisajes

La exmodelo y reconocida figura Karina Mazzocco visitó San Juan para acompañar a su hijo, quien participó en la Fórmula 3 Metropolitana durante el Desafío de las Estrellas del Turismo Carretera, en el Autódromo Internacional El Villicum.

Talento nuestro 'La París de Artur', una de las llaves para explicar la sonrisa de la sanjuanina Natalia Pelleritti

Video Nacha Guevara se refirió a lo que Lali vivió en San Juan, tras la amenaza de bomba: "Fue desagradable"

Embed - Karina Mazzocco on Instagram: "Fin de semana en @circuitovillicum el autódromo internacional de San Juan con mi hijo @elbacha_ corriendo en la Fórmula 3 Metropolitana. . La salida de la Luna, un espectáculo aparte! Nada que agregar. Solo disfrutar de la hermosura de Los regalos diarios que nos hace la naturaleza . Gracias a las empresas que acompañan a Malek en su camino deportivo en el Satorra Competición. @laboratorioquimeco @crossmaster @dowenpagioracing @kir_construcciones @elombuoficial @waterplast.arg @wegaok @airbox.ar @globalinvestments.arg @dinamic_clean @bigsa_construcciones @dinamic.education Casa Thames #karinamazzocco #comunicadorasocial #formula3metropitana #presente #automovilismo" View this post on Instagram A post shared by Karina Mazzocco (@karinamazzocco)

En un emotivo posteo en Instagram, Mazzocco destacó la belleza del cielo local y la naturaleza de la provincia: “La salida de la Luna, un espectáculo aparte! Nada que agregar. Solo disfrutar de la hermosura de los regalos diarios que nos hace la naturaleza ”.