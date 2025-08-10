domingo 10 de agosto 2025

Karina Mazzocco pasó por San Juan y elogió los paisajes

Karina Mazzocco acompañó a su hijo en la Fórmula 3 Metropolitana en El Villicum y destacó en redes sociales la belleza del cielo y la naturaleza de San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-08-10 at 2.13.20 PM

La exmodelo y reconocida figura Karina Mazzocco visitó San Juan para acompañar a su hijo, quien participó en la Fórmula 3 Metropolitana durante el Desafío de las Estrellas del Turismo Carretera, en el Autódromo Internacional El Villicum.

En un emotivo posteo en Instagram, Mazzocco destacó la belleza del cielo local y la naturaleza de la provincia: “La salida de la Luna, un espectáculo aparte! Nada que agregar. Solo disfrutar de la hermosura de los regalos diarios que nos hace la naturaleza ”.

