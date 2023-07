Jorge Rial defendió a Jorge Lanata y habló sin filtros del estado de salud de Wanda Nara

A diferencia de muchos colegas, que destrozaron al conductor de PPT por exponer a Wanda Nara , Jorge Rial bancó a su colega: “ A mí me indignan más los médicos, porque Jorge Lanata es periodista y tiene que informar. Además, en el fondo tiene razón porque cuando fue lo de mi hija no dudaron en explotarla en los medios”.

El referente de C5N agregó: “Cuando yo estuve enfermo dijeron de todo sin saber, Lanata solo informó y aparentemente no lo hizo mal. Cuando dicen ‘la familia de ella’… ¿y en la mía alguien pensó? O sea que, ¿vamos a cuidar a Wanda y a Rial hagámoslo pelota? ¿Cuál es la diferencia? En todo caso veamos si Lanata dio mal la información ahí sí le caemos encima”.

En ese punto, Jorge Rial reconoció: “Tal vez yo hubiese esperado porque tiene hijos, no sé si lo sabían, tal vez ella se lo quería comunicar a ellos. Sé que Wanda está en su casa con su familia y es lo que tenés que hacer: quédate con tu familia, no salgas a hablar, no hagas nada, dedícate a vos”.

JORGE RIAL HABLÓ con LAM y NO SE CALLÓ NADA : "NO LLEVEN MÁS AL PAPÁ DE WANDA NARA A LA TELE"

La defensa de Jorge Lanata ante todas las críticas que recibió.

En su programa PPT, el conductor fue contundente: “El viernes dije al aire en la radio que Wanda Nara tenía leucemia. Empezó después una andanada de críticas por parte del periodismo de espectáculos y yo quería decir un par de cosas por esto. Lo primero que quiero decir es frío y profesional: yo chequee la noticia antes de darla, punto, era cierta”.

Y agregó: “Ahora, vale la pena profundizar un poco en el tema, preguntar, por ejemplo, cuál fue el daño que produje. Me encantaría que alguien lo explique porque, ¿saben qué?, las personas no son culpables de la enfermedad que tienen. Darlo a conocer, no es denunciarlas, al contario, lo que la noticia puede generar es empatía hacia quien sufre la enfermedad”.

Lanata agregó: “Y lo que me llamó más la atención fueron todos los que se golpearon el pecho, y estoy hablando de cierto periodismo de espectáculos que reaccionó indignado hablando de ética y de códigos profesionales. Y es terrible porque son los mismos periodistas que a diario hablan de infidelidades de una pareja que tiene hijos menores, o que difunden falsas filiaciones o que exponen a hijos desequilibrados a exponer a sus padres (referencia a lo que sucedió con Morena Rial en América TV). Sin embargo, todos se golpeaban el pecho”.