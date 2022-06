Jésica Cirio demanda a Sabrina Carballo: todas las famosas que la acusaron de prostitución

Para el año 2012, la vedette Natacha Jaitt habló con medios de comunicación y dio detalles de los precios que ella ponía por sus trabajos sexuales, además aclaró los montos de otras personalidades famosas como Andrea Rincón, Virginia Gallardo y Jésica Cirio. “Con mi grado de fama, si me tengo que poner un precio, no podría bajar de 3.000 dólares, no puedo bajar de eso. Cirio está cobrando 10.000 dólares a cualquiera, asique tranquilamente podría haberle cobrado 25 mil a Lugo“, lanzó. En ese momento, la actual conductora de Morfi no dio detalles sobre lo dicho por Jaitt.