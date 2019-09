Saya Alcaraz, la belleza trans paraguaya

Hoy te presentamos a Saya Alcaraz. Con un carácter indomable es la primera trans en ganar un certamen de belleza en su país natal, Paraguay, cuando se coronó en el certamen Miss Tunning Lolas 2019, en dónde competía con mujeres. Se dedica al modelaje profesional y le encantaría trabajar en Argentina. Conocela…

¿Qué es lo que más te gusta del mundo de los medios?

Lo que más me gusta del mundo de los medios es trabajar como modelo. Demostrar que las mujeres del tercer sexo tenemos poder, carisma y somos seres humanos capaces y no solo una fantasía sexual.

¿Por qué decidiste dedicarte a trabajar con la belleza y en medios?

Me gusta, es algo momentáneo, la tengo clara. Tengo autoestima y belleza con capacidad de romper muchos tabúes como que solo servimos para abrir el orto. Ya no somos más eso.

¿Cuáles son tus pasiones?

Terminar la carrera universitaria y avanzar. También me encanta seducir. Me divierte ver como las chicas le tapan los ojos o abrazan a sus novios cuando yo paso jaja. Quiere decir que soy mas que una mujer.

¿Cuál es tu sueño?

Ser una modelo famosa y hacer lo que me gusta y que no haya trabas por mi condición sexual. Bailar y desfilar, son actividades que me encanta.

¿Te gustaría trabajar en Argentina?

Me encantaría, si no es el bailando al menos en un programa de entretenimiento. También me interesaría estar como imagen de una marca.

¿Qué es lo que más te gusta de Argentina?

Hay muchas cosas que me gustan de la Argentina. La diversidad, la libertad de expresión, el paisaje espectacular, tal vez ustedes no lo vean pero, cuando la visito ya no quiero volver a Asunción.

¿Una fantasía sexual pendiente?

Fantasía seria estar con dos hombres. Uno que me haga la cola y al otro la entretengo con mis labios.