Diosa: la hija de Xuxa revoluciona Instagram con posteos muy sensuales

View this post on Instagram

Eu tu00f4 muito honrada em ter a oportunidade de falar em uma plataforma tu00e3o respeitada como a @fashinnovation.nyc , que aborda temas importantu00edssimos como a sustentabilidade e o empoderamento feminino, alu00e9m de trazer u00e0 tona inovau00e7u00f5es u00e0 indu00fastria da moda. O evento seru00e1 no dia 4 de setembro na FIT em nova iorque. u2764ufe0f u2014u2014u2014u2014u2014u2014u2014u2014u2014u2014u2014u2014u2014u2014u2014u2014u2014u2014u2014u2014u2014u2014u2014u2014 Iu2019ll be a speaker at the upcoming @fashinnovation.nyc conference on Sept. 4th at FIT in nyc. Iu2019m honored to have the opportunity to speak at an event that adresses so many significant topics such as sustainability and women empowerment. u2764ufe0f #fashionistolove #fashinnovationnyc