Tini Stoessel calienta las redes con un nuevo video

Este viernes, se lanzó "Fresa", el nuevo tema de Tini Stoessel junto al reggaetonero Lalo Ebratt. Definitivamente el videoclip dio que hablar ya que a pocas horas de su publicación en Youtube alcanzó medio millón de visualizaciones.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la performance de la joven ya que se muestra más sensual de lo habitual. En su nuevo hit se la puede ver vestida en tonos rosas, rojos y naranjas e incluso, en una escena dentro de una bañera llena de fresas, luce una bikini ultra sexy.

"No preguntes nada, tú ya sabes bien lo que vamos a hacer y ahora que ya estamos a solas no me importa el día ni la hora, tantas ganas no se controlan", se la escucha cantar a Stoessel en un primer fragmento de la canción. Mientras que en otro dice: "Cuando tu me toca' cómo me provoca'".

Además, la ídola teen, en este nuevo lanzamiento, repite algunas frases populares de sus anteriores temas como "Sueltate el Pelo" y "Quiero volver".