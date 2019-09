Florencia Peña dejó su mensaje, desnuda y empoderada

View this post on Instagram

El u00fanico templo al que asisto cada du00eda es mi cuerpo y estoy en plena conciencia de que no es mi ser, no es mi alma, tampoco es mi espu00edritu ni mucho menos lo que pienso y siento; pero es lo que contiene todo eso, que en definitiva, es quien soy. u1d00u1d0du1d0f u1d0du026a u1d04u1d1cu1d07u0280u1d18u1d0f. Lo cuido, lo venero. Porque es mu00edo. Es mi continente. Me gusta mostrarlo y hago de u00e9l bandera reivindicatoria de tanta cru00edtica e insulto que a lo largo de mi vida he recibido. Mi cuerpo es Mu00cdO y lo repito como un mantra de mi autonomu00eda. . . . @csciales ud83dudda4 . ud83dudcf8 sin retocar.