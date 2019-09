Jesica Cirio mueve el c... en Turquía, y te hace temblar acá: ¡efecto mariposa!

View this post on Instagram

El gym no es el u00fanico lugar en el cual podemos ejercitar! u261dud83cudffc Me gusta vestirme con ropa deportiva cuando viajo porque es mi manera de mantenerme activa y cu00f3moda recorriendo todo! Por eso con @cocotdufour creamos looks de gym pero con detalles tan lindos que dan ganas de usarlos para otras ocasiones tambiu00e9n ud83dude0d Este que ven en mi foto es parte de mi lu00ednea exclusiva, les gusta? ud83dude0d