Jimena Barón, hambre sexual en topless y cola less

El viernes 30, y para sorpresa y tristeza de todos sus seguidores, Jimena Barón anunció su separación de Mauro Caiazza, el bailarín al que conoció en ShowMatch el año pasado, y del que se enamoró profundamente.

No obstante, quedó una buena relación entre ambos, y durante el fin de semana cruzaron algunos comentarios en Instagram, que igualmente no lograron acallar los rumores que rodean a la ruptura: mientras algunos hablan de infidelidades y problemas laborales, otros sostienen que los celos fueron una de las principales razones que terminó con el amor.

"Ey culiados, yo no estoy desbordada por mi laburo, entiendo que les joda a varios lo que me está pasando pero estoy atravesando un momento laboral increíble. Nadie se separa por trabajo, al menos no yo. Mi hijo está joya, somos muy felices y aprovechamos mucho el tiempo juntos", aclaró Jimena desde Twitter.

Y luego agregó: "Con respecto a los comentarios que intentan ser denigrantes preguntándose cuánto faltará para que esté con otro, ya conocen mi apetito sexual, así que calculo que falta re poco. Y no intenten señalar eso como una flaqueza, no se gasten, no sean giles. Vayan a vivir sus vidas".

Pero luego de esto, la cantante decidió dejar de lado el duelo sentimental, e hizo estallar de nuevo las redes con sus ardientes fotografías. Además de compartir una imagen en la bañera, y otra mostrando su ponderada cola, Barón hizo un topless para mostrarles a sus fan su nuevo ropa interior. "Les posaré a ustedes mi ropa interior nueva pues a quién sino", escribó la artista al posar con una pollerita roja muy ratonera.